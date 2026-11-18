<앵커>



서울 강남의 한 유명 학원 원장이 초등학생을 성폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 이 남성은 채팅 앱을 이용해 피해자에게 접근했고, 가출을 도와주겠다며 유인한 것으로 확인됐습니다.



이태권 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



붉은 가방을 멘 남성이 건물 앞을 서성이며 누군가를 기다립니다.



잠시 뒤 택시 한 대가 도착하고, 남성은 택시에서 내린 아이와 함께 건물 안으로 들어갑니다.



30대 남성 A 씨가 아이를 불러내 성폭행을 저지른 건데, 피해 아동은 13세 미만 초등학생이었습니다.



남성은 인근 편의점에서 술을 사와 이곳 숙박업소에서 피해자에게 먹인 뒤 범행한 것으로 파악됐습니다.



같은 날 아침 9시 20분쯤 피해 학생 가족으로부터 실종 신고를 접수한 경찰은 약 3시간 반 만에 A 씨가 예약한 숙박업소를 확인했습니다.



[인근 상인 : 경찰분이 CCTV 보러 오셨다고 하셔서 관리사무실로 안내를 드렸거든요.]



A 씨가 문 열기를 거부하자 경찰은 숙박업소 측으로부터 출입문 비밀번호를 받아 객실을 강제로 열었고, 피해 학생과 함께 있던 A 씨를 긴급 체포했습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 서울 강남의 유명 학원 원장으로, 채팅 앱을 통해 피해자에게 접근한 뒤 범행 일주일 전부터 대화를 주고받은 것으로 나타났습니다.



범행 당일에는 가출을 도와주겠다며 수도권에 있던 피해자에게 택시까지 잡아준 뒤 유인한 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 피해자가 13세 미만 미성년자인지 몰랐다고 진술했는데, 피해자가 16세 미만 미성년자일 경우엔 동의 여부와 관계없이 처벌됩니다.



경찰은 A 씨의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식을 진행하는 한편, 미성년자 의제 성폭행과 실종아동법 위반 등 혐의로 구속영장을 신청했습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 한송연)