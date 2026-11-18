<앵커>



서울 강남에 1만 8천 세대 규모의 대단지 아파트 단지가 새로 들어섭니다. 여기서 눈길을 끄는 건 전체의 80%가 임대 주택으로 추진된다는 점인데요. 수도권 신도시에서 임대 주택 비율이 높아질 거라는 전망 속에, 입주 대상인 청년들 반응은 엇갈리고 있습니다.



정윤식 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 서초구 남쪽 끝, 내곡동 일대 서리풀 1지구입니다.



개발제한구역을 풀어서 축구장 280개 면적 신도시급 단지가 추진되고 있습니다.



제 뒤로 보이는 이 일대에 앞으로 1만 8천 가구의 아파트가 새로 들어설 예정인데요.



이 가운데 80%에 해당하는 1만 4천600가구가 임대 주택으로 공급됩니다.



내 집 마련을 원하는 사람들이 분양받을 수 있는 주택은 전체의 20%밖에 되지 않습니다.



대규모 공공택지에서 임대가 80%를 차지한 건 처음 있는 일입니다.



서울시가 신혼부부 전용 전세 주택인 '미리내집'으로 55%를 채웠고, 정부도 공공택지 개발 때 의무적으로 넣게 돼 있는 공공임대 25%를 더하면서 이런 잠정 결론이 난 겁니다.



청약 당사자가 될 청년들 생각을 들어봤습니다.



서울 집값을 고려하면 장기간 안정적으로 거주할 수 있다는 점은 매력적이라는 의견이 나옵니다.



[박성민 : 너무 좋죠. '로또 맞았다'고 표현을 하는 건데 기회가 주어지면 너무 좋죠.]



[최수호 : (보증금이) 6억이어도 어쨌든 서울 집값보다는 싼 편이잖아요. 근데 그게 20년을 무조건 살 수 있다? 이러면 저는 괜찮다고 생각합니다.]



하지만 내 집을 갖고 싶은 건데, 방향이 잘못됐다는 불만도 적잖습니다.



[임재은 : 오르지 않는다고 하더라도 내가 그냥 든든하게 가지고 있을 수 있는 내 집이 있는 게 더 좋다고 생각해서 (청약을 신청)하진 않을 것 같아요.]



[허지은 : 정책이 또 어떻게 될지 모르니까 계속 바뀔 수도 있으니까. 불안하게 사는 것보다는 그냥 집 사가지고 사는 게 낫지 않을까….]



이런 지역은 더 늘어날 전망입니다.



김포 한강, 구리 토평 등 이후 주택지구에서도 정부가 임대 비율을 50% 안팎까지 높여 잡을 거라는 예측이 나오면서 지역 주민들부터 반발하고 나선 상황입니다.



공공임대와 분양을 어느 정도 비율로 나누는 게 진짜 주거 안정 해법인지, 사회적 논의와 합의가 선행돼야 한다는 지적이 그래서 나옵니다.



(영상취재 : 신진수, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 김한길·김예지)