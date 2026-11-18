<앵커>



이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 부부가 분양받은 서울 강남의 한 아파트 계약이 취소될 가능성이 커졌습니다. 정부가 재건축 조합에 계약 취소를 요청하고 나섰습니다.



엄민재 기자가 보도합니다.



<기자>



국토교통부가 서울 서초구 재건축 아파트 '래미안 원펜타스' 조합 청산위원회에, 이혜훈 전 장관 후보자 부부의 분양 계약을 취소해 달라고 요청했습니다.



이 전 후보자 부부는 지난 2024년 8월, 이 단지 전용면적 137㎡를, 36억 7천840만 원에 분양받았습니다.



당시 청약 점수는 74점, 당첨 커트라인이었습니다.



문제는 장남이었습니다.



장남은 당첨 전인 2023년 12월 결혼해 용산 신혼집으로 들어갔지만, 주민등록은 부모 집에 그대로 뒀습니다.



장남이 부양가족에서 빠졌다면 청약 점수는 69점, 커트라인보다 5점이 낮았을 거라는 게, 이 사건을 수사한 경찰 판단입니다.



이 전 후보자는 부부 관계가 나빠서 혼인신고를 미뤘고 본가에 머무는 날이 많았다고 주장해 왔습니다.



[이혜훈/전 기획예산처 장관 후보자(지난 1월, 인사청문회) : 혼례를 올리고 곧바로 좀 문제가 생겼습니다. 두 사람의 관계가 깨어진 상황이라 최악으로 치달았습니다.]



아파트를 내놓을 생각이 있느냐는 질문에는 수사 결과에 따르겠다고 했는데, 경찰은 부정 청약이 맞다고 보고 이 전 후보자를 사기 등 혐의로 불구속 송치했고, 국토부도 이 수사 결과에 따라 조합에 공문을 보낸 겁니다.



주택법은 부정한 방법으로 주택을 공급받으면 계약을 취소하도록 정하고 있습니다.



국토부는 반드시 따라야 하는 의무 조항인 만큼, 조합도 계약을 취소할 것으로 보고 있습니다.



이 아파트의 현재 시세는 분양가보다 30억 이상 오른 70~80억 원대지만, 계약이 취소되면 이 전 후보자는 분양 대금 수준의 돈만 다시 돌려받게 됩니다.



조합 측은 아직 취소 여부를 밝히지 않았고, 이 전 후보자 측도 불복 소송을 할지 불투명한 상태입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 정성훈)