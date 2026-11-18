<앵커>



추경호 시장의 1심 무죄 판결로 비상계엄 관련 재판을 둘러싼 정치권 공방이 이어지는 가운데, 내일(19일)은 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원 판단이 나옵니다. 12.3 비상계엄 관련 내란죄 사건에 대한 대법원의 첫 판결인 만큼, 대법원이 내란의 기준을 어떻게 제시할지가 핵심입니다.



신용일 기자의 보도입니다.



<기자>



내일 선고될 한덕수 전 총리에 대한 판결이 갖는 가장 중요한 의미는 내란죄 성립 여부입니다.



내란에 가담한 혐의를 받는 한 전 총리에게 유죄를 선고하려면 우선 내란죄가 성립되는지부터 판단해야 하기 때문입니다.



12·3 비상계엄 관련 내란죄 사건에 대한 첫 번째 대법원 판결인 만큼, 유죄가 나온다면 "12·3 비상계엄은 내란"이었다는 사법적 결론이 확정되는 의미가 있습니다.



내란죄가 성립된다면 기준도 결정될 걸로 보입니다.



비상계엄과 관련한 어떤 행위부터 내란죄로 처벌될 수 있는지를 대법원이 제시할 수 있는 겁니다.



특검은 위헌·위법한 비상계엄 선포 자체로 내란죄가 성립한다고 주장하고 있는데,



[내란특검 검사 (지난 4월 7일) : (이번) 비상계엄과 같이 위헌·위법함이 누구에게나 일견 명백한 비상계엄의 경우, 선포 행위 그 자체가 내란 범행이 될 수 있습니다.]



윤 전 대통령 사건 1심 재판부는 계엄 선포 그 자체가 아니라 국회에 군을 투입하려는 목적이 드러난 시점을 기준으로 봤습니다.



[지귀연/서울중앙지법 형사25부 재판장 (지난 2월 19일) : 이 법원이 판단한 핵심은 군을 국회로 보낸 것입니다. 비록 헌법이 정하고 있는 권한 행사라 하더라도 이때에는 국헌문란 목적 내란죄가 성립할 수 있다는 것이….]



대법원이 어떤 기준을 제시하는지에 따라 다른 내란 사건 재판 결과가 달라질 수 있습니다.



한 전 총리에 대한 형량도 주목되고 있습니다.



2심에서 징역 10년 이상 선고된 사건이라 대법원이 형량도 판단할 수 있는데, 내란 사건의 1·2심 형량의 차이가 큰 상황이라, 어떤 기준을 제시할지 주목됩니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 제갈찬)