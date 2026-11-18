<앵커>



추경호 시장의 1심 무죄 판결에 여야 반응은 극명하게 엇갈렸습니다. 국민의힘은 환영의 뜻을 밝히며 이제 내란몰이에 대한 책임을 물어야 한다고 주장했고, 민주당은 역사적 반역이라며 사법부를 강하게 비판했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



법원 앞에서 기다리던 국민의힘 의원 30여 명이 일제히 박수를 치며 환호합니다.



[추경호! 추경호!]



일부 의원은 울컥한 모습을 보이기도 했습니다.



국민의힘은 "사법부가 '내란몰이 정치공작'에 종지부를 찍었다"며 "무리한 기소로 국론을 분열시킨 내란 특검이 국민 앞에 사죄해야 한다"고 목소리를 높였습니다.



[박충권/국민의힘 수석대변인 : '억지 기소'이자 야당을 말살하려 했던 '정치 보복'이었음을 만천하에 드러낸 사필귀정의 결과입니다.]



장동혁 대표는 이런 것이야말로 '조작기소'라고 주장했습니다.



무소속 한동훈 의원도 무리한 특검 수사와 기소에 따른 당연한 귀결이라고 환영 입장을 냈습니다.



민주당은 "무죄 선고는 역사적 반역"이라며 도저히 납득할 수 없는 판결이라고 비판했습니다.



[박성준/민주당 수석대변인 : 계엄 해제를 가로막은 원내대표가 무죄라면 그날 밤 목숨을 걸고 국회를 지킨 국민은 무엇입니까.]



김민석 대표는 이 판결이 역사의 심판대에서 다시 평가받게 될 거라고 경고했습니다.



강경파 의원들은 조희대 대법원장 탄핵이 필요하다고 다시 목소리를 높였는데, 민주당 지도부는 내일 한덕수 전 총리 사건 선고를 지켜본 뒤 대응 방안을 결정한다는 방침입니다.



내란 특검에 대해 민주당은 즉각 항소를 촉구했고, 국민의힘은 법 왜곡죄로 고발하는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 한송연)