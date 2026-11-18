<앵커>



수험생 여러분 내일(19일)은 추위에도 대비 단단히 하셔야겠습니다. 6년 만에 수능 한파가 찾아오면서 전국 기온이 영하권으로 떨어지겠고, 일부 지역엔 비나 눈도 내리겠습니다. 따듯한 옷과 우산 꼭 챙기시길 바랍니다.



자세한 소식은 서동균 기자가 전하겠습니다.



<기자>



쌀쌀한 날씨에 두꺼운 패딩에 털모자까지 등장했습니다.



[홍명숙·명판석/서울 양천구 : 오늘 좀 쌀쌀해서 약간 얇은 패딩을 입었는데.]



수능 날인 내일은 더 추워집니다.



오후부터 내리던 비가 그치고 밤부턴 찬 공기가 남하해 아침 기온이 뚝 떨어지겠습니다.



[안해랑·김도운·김연우/서울 양천구 : (수험생 사촌이) 날씨가 추운데 떨지 말고 본 실력으로 잘 맞으면 좋을 것 같아요.]



내일 아침 기온은 서울과 대전, 상주 영하 1도, 파주 영하 4도 등 전국이 영하권 추위를 보이겠습니다.



바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠는데, 서울과 단양 영하 3도, 경기 양주 영하 7도, 대구 영하 2도 등 피부에 와닿는 기온은 한겨울 못지않겠습니다.



강원 산지와 일부 영남 내륙을 중심으로는 한파특보가 발효 중입니다.



내일 아침 전국 대부분 지역이 맑겠지만, 수도권은 구름이 많겠고, 충청 이남과 서해안, 제주도는 흐리고 비가 내리겠습니다.



경기 남부 서해안과 충청엔 새벽부터 눈이 내리는 곳도 있겠습니다.



[노유진/기상청 예보분석관 : 충청권과 전라권, 제주도 등 서쪽 지역을 중심으로 비나 눈이 내리겠고, 기온이 낮은 중부 지방과 내륙을 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠습니다.]



해안과 제주도엔 강풍특보도 발효 중인데, 내일은 전국 대부분 지역에서 순간적으로 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.



전 해상에서도 풍랑이 거세게 일어 풍랑특보도 내려졌습니다.



기상청은 이번 주 내내 평년보다 낮은 기온이 유지되다 주말부터 점차 기온이 평년 수준을 회복할 것으로 전망했습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 김한길)