그 어느 때보다 어수선한 분위기에서 치러지는 수능이지만, 수험생 여러분에게는 그간의 노력을 증명하는 소중한 시간이 되길 바랍니다.



[미미미누/교육 유튜버 : 12년 이상 공부해 왔던 우리 수험생 친구들은 이거(AI 부정행위) 하나 가지고 흔들리면 안 되거든요. 최대한 정말 일상의 하루처럼 내가 이 시간대에 계속 공부해 왔을 때 이 타이밍에 뭐 했지, 하는 것들을 (유지했으면 합니다.)]



[강은강/대학생 (2020년 코로나 수능 연기 당시 수험생) : 그 당시에 수능이 연기되고 (시험) 중간에 마스크도 썼다 벗었다 해야 되고 되게 혼란스러웠는데, 막상 수험장 가면 그런 게 생각 크게 안 나니까 그냥 문제 열심히 푼다는 생각으로 임하면 (될 겁니다.)]



[임성호/종로학원 대표 : 단추 달린 옷, 이런 모든 부분들이 (시험장) 검색의 대상이고 고사실 분위기가 대단히 어수선할 수밖에 없는 상황에서 이런 모든 부분들을 자연스럽게 받아들이고 (준비해야 합니다.)]



[박옥자/고3 수험생 할머니 : 모든 수험생들 너무 긴장하지 말고 지금까지 해온 실력대로 그대로 열심히 잘 해줬으면 좋겠습니다.]



[이종혁/대학원생 : 수험생 본인도 그동안 자기가 해왔던 것들, 자기를 믿는 게 제일 중요한 것 같습니다.]