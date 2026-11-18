<앵커>



법학적성시험의 최초 만점자 이진우 씨도 AI로 부정행위를 한 게 아니냐는 의혹이 커지면서 고발이 잇따랐습니다. 이 씨는 내일(18일) 수능 문제를 실시간을 풀어 보이겠다고 밝혔습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



지난 2008년 시험 도입 이후 최초로 법학적성시험 리트에서 만점을 받은 이진우 씨.



AI 부정행위 의혹을 키운 건 한 유튜브 방송에 나와 스스로 공개한 리트 시험지였습니다.



일부 객관식 문제에서 답을 지우고 다른 답을 고른 흔적이 있었는데, 공교롭게 연달아 세 문제의 수정하기 전 답안이 바로 앞 문항 정답과 일치한 겁니다.



[이진우/2026 리트 만점자 : 후반부로 갈수록 좀 집중력이 떨어지면서 많이 지웠다가 다시 쓰는 그런 게 있죠.]



이 씨의 과거 수능 성적도 도마 위에 올랐습니다.



지난 2012년 처음 수능에 응시했을 당시 전 과목에서 6~8등급을 받았고 5년 뒤에도 국어 7등급을 받았는데, 지난해에는 전체 영역에서 단 한 문제만 틀리며 서울대 치의학과에 진학한 겁니다.



당시 생명과학Ⅱ 과목에서 단 한 문제만 틀린 이 씨가 수능 직전까지 기초적인 수준의 과외를 받았다는 주장이 나오는 등 의혹은 끊이지 않았습니다.



과거 수능에서 영어 8등급을 맞았던 이 씨가 600점 만점인 공인 영어시험 뉴텝스에서 원어민 수준인 565점을 기록한 점도 의문을 키웠습니다.



이 씨의 부정행위 여부를 밝혀달라는 내용의 고발장까지 잇따라 제출되자 경찰이 수사에 착수했습니다.



[방민우/변호사 (이진우 씨 고발인) : 기초적인 (생명과학) 지식이 없어서 (수능 사흘 전) 1시간 정도 과외를 받았다고 합니다. 과외해주셨던 분의 제보를 받아서….]



유명 입시업체도 강의 계약을 해지했지만, 이 씨는 부정행위 의혹을 해소하겠다며 내일 수능 국어 영역 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 밝힌 상태입니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 최진회·박태영, 화면제공 : 유튜브 '미미미누')