<앵커>



정부는 수능이 끝난 뒤 구글과 오픈AI 같은 회사들로부터 부정행위로 의심되는 인공지능 사용 기록을 제공받겠다고 대책을 밝혔습니다. 그런데 이 빅테크 기업들이 필요한 모든 정보를 다 주진 않을 거란 전망이 나옵니다.



홍영재 기자가 전하겠습니다.



<기자>



정부는 이번 수능 대책 중 하나로, 주요 인공지능 업체들로부터 부정행위 의심 사례 관련 기록을 받기로 했다고 밝혔습니다.



[배경훈/부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 : 어떤 통신 기록 그리고 AI 사용 여부에 대한 것들에 대해서 우리가 글로벌 빅테크사들과 적극적으로 협력을 하기로 했다….]



하지만 실제로는 원하는 기록을 다 받는 게 어려울 거란 전망이 나옵니다.



챗GPT를 운영하는 오픈 AI가 올해 상반기 세계 각국 정부와 수사기관으로부터 받은 이용자 정보 제공 요청 현황을 봐도, 어떤 사진을 올렸는지, 무슨 대화를 나눴는지 기록을 달란 요청이 146건 있었지만 이 중에 60%, 88건만 응했습니다.



우선 미국 회사가 미국 영장 없이 이용자 정보를 외국 정부에 넘기는 게 쉽지 않다는 분석이 나옵니다.



[최경진/가천대 법학과 교수 (한국정보법학회장) : 사업자가 정말 불법적인 것이 확실한지에 대한 검토를 스스로 한 다음에 줄 수 있어요. 실제로 사업자가 자기의 책임을 이제 없애기 위해서는 또는 책임을 좀 줄이기 위해서는 그 법적인 판단을 해야 되는데 이게 쉽지 않습니다.]



사적인 사용 내역이 정부에 넘어갈 수 있다는 인식이 퍼지면, 일반 이용자들이 서비스를 떠날 수 있다는 점도 기업에 부담입니다.



또 딥시크 같은 중국계 AI 모델을 활용하거나, 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 작동하는 AI를 쓴 경우는 꼬리를 잡기가 더 쉽지 않습니다.



주요 인공지능회사들과 협력은 물론 필요하지만, 그래서 현장에서 관리 감독을 강화하는 것이 가장 확실한 대책이라는 지적입니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 박태영, VJ : 정한욱)