<앵커>



긴 시간 고생했을 수험생들이 마지막 관문에 앞서 미리 알아두고 챙겨야 할 게 적지 않습니다. 시험 하루 전날에서야 결정된 것들이 많아 옷차림부터 준비물까지, 올해는 더 꼼꼼히 살펴야 합니다.



장선이 기자가 전하겠습니다.



<기자>



내일(19일) 수능 지원자는 55만 1천800여 명입니다.



재학생은 작년보다 1만 6천여 명 줄었지만, 졸업생과 검정 고시생은 작년보다 1만 4천여 명 늘어난 19만 6천여 명으로 23년 만에 가장 많습니다.



지금의 '선택과목' 체제로 치르는 마지막 수능이기 때문으로 분석됩니다.



AI 부정행위 우려 속에 수험생이 알아둬야 할 것도 달라졌습니다.



먼저 옷입니다.



단추가 달린 옷은 단추마다 스티커를 직접 붙여야 합니다.



그래서 가급적 단추가 없는 옷을 고르는 게 좋습니다.



모자와 목걸이, 반지같이 의심을 받을 만한 물품들, 금지는 아니지만 자제해 달라는 게 정부 권고입니다.



만약 안경을 꼈다면 1교시 전 책상에 올려두고 검사를 받습니다.



필기구도 달라집니다.



고사장에 가져갈 수 있는 건 이 흑색 연필뿐입니다.



사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 나눠줍니다.



그리고 반드시 챙겨야 될 것, 수험표와 신분증입니다.



모바일 신분증은 쓸 수 없습니다.



시험실에는 시계가 없어서 통신 기능이 없는 아날로그 시계가 필요합니다.



그리고 말랑한 스펀지 귀마개는 쓸 수 있지만, 딱딱하거나 모양이 특이한 건 이어폰으로 오인될 수 있어서 피해야 합니다.



휴대전화와 무선 이어폰 같은 전자기기는 집에 두고 가는 게 가장 안전합니다.



가져갔다면 전원을 끄고 1교시 전에 제출해야 합니다.



제출하지 않고 갖고 있다 적발되면 전원이 꺼져 있거나 쓰지 않았더라도 부정행위로 간주돼 시험이 무효 처리됩니다.



위급재난문자는 오전 8시 30분에 한 차례, 이후 불시에 추가 발송됩니다.



혹시라도 시험장에서 울릴 수 있는 비상 상황을 가정해 둬야 덜 당황할 수 있습니다.



시험 전 점검 절차가 늘어난 만큼, 입실 마감인 8시 10분보다 여유 있게 도착하는 게 좋겠습니다.



(영상편집 : 최혜란, 디자인 : 최재영·이가진)