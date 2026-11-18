<앵커>



수험생들만큼 내일(19일) 시험을 걱정하는 사람들이 바로 감독관들입니다. 시험 시작 전 단 15분 만에 안경과 시계 점검에 스티커 배부까지 다 해야 합니다. 또 오로지 맨눈으로 부정행위를 찾아내야 해 그 어느 때보다 부담이 커졌습니다.



이어서 조윤하 기자입니다.



<기자>



내일 아침 각 교실에 배치될 감독관 2명은 학생들이 입실을 마치는 오전 8시 10분부터 분주하게 움직여야 합니다.



수험생 신원 확인과 개인 물품 수거, 스마트 안경 등 각종 기기 점검, 스티커 배부와 부착 확인을 진행합니다.



8시 25분부터는 답안지를 배부해야 해서, 이 모든 걸 15분 안에 마쳐야 합니다.



[수능 감독관 : 원래도 1교시 전에 해야 될 일이 많아서 시간이 굉장히 빡빡한 상황인데, 지금 이것저것 나눠줘야 할 것들도 많고 검사해야 할 것들이 많이 많아졌잖아요. '시간 안에 되나?' 이런 생각도 (합니다.)]



본 적 없는 전자기기를 오로지 눈으로 구별하는 것도 큰 부담입니다.



[손지혜/수능 감독관 : 스마트 안경이나 초소형 카메라를 실제로 본 적이 없는 입장에서 그것을 내가 적발할 수 있을지, 그리고 그것이 수험생들에게 시험에 방해가 되지 않을지 (걱정됩니다.)]



부정행위를 적발했다가 민원과 각종 소송에 휘말릴 수 있다는 우려도 감독관을 위축되게 만듭니다.



실제로 2024학년도 수능 당시 한 감독관이 시험 종료 벨이 울린 뒤 답안지에 마킹한 수험생을 적발하자, 학부모가 항의하며 학교 앞에서 1인 시위를 벌인 사례도 있습니다.



[조민진/수능 감독관 : 수능에서 부정행위를 지적한 이후에 선생님이 공격을 받거나 민원을 당한 사례가 있어서 사실 굉장히 조심스럽고….]



[교사 : 결론이 무혐의로 날지언정 계속 끌려다니면서 내가 했던 행동 하나하나를 복기해가면서 보고를 해야 하고, 또 소명을 해야 하고. 마음이 많이 힘들어지죠.]



교육부는 민원과 소송 책임을 교사가 홀로 지지 않도록 감독관 배상책임보험 보장 범위를 넓히겠다고 했지만, 어떤 기술적 도움 없이 맨눈으로 감독해야 하는 상황은 올해가 마지막이어야 한다고 교사들은 강조했습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 조수인)