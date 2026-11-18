<앵커>



제대로 준비하지 않고 급하게 내놓은 정부 대책에, 교육 현장은 혼란 그 자체입니다. 일부 지역에선 단추에 붙일 스티커를 학교가 알아서 구해야 하는 상황까지 벌어졌고, 수험생들에게 나눠줄 필기구는 아직 도착도 못했습니다.



보도에 편광현 기자입니다.



<기자>



셔츠 단추 위에 검은색 테이프를 잘라 붙입니다.



교육부가 내일(19일) 수험생 옷에 부착할 스티커 대신 가능하다고 안내한 방법입니다.



교육부는 옷의 단추가 가려지기만 하면 된다며 크기나 색깔 같은 기준은 따로 정하지 않았습니다.



서울과 인천은 시 교육청이 스티커를 한꺼번에 사서 각 시험장에 나눠주기로 했지만, 경기도 등 일부 지역은 각 학교 교사들이 근처 문구점을 돌며 직접 구하고 있습니다.



[시도 교육청 관계자 : 스티커라고 꼭 그런 스티커가 필요한 것도 아니고 견출지라고 하는 거 그거 갖다붙여도 돼요.]



하루 전 바뀐 필기구 규정에 흑색연필 말고는 가져갈 수 없게 되자, 시내 매장 곳곳에서는 연필이 동 나기도 했습니다.



시험장에서 나눠줄 샤프와 샤프심, 수정테이프, 지우개는 교육부가 밤새 사들인 걸로 파악됐습니다.



교육부는 수험생 55만여 명분을 충분히 확보됐다면서, 2만여 곳 시험실마다 여분까지 공급될 예정이라고 밝혔습니다.



[교육부 관계자 : 구할 수 있는 곳은 다 물어봐서 그 수량이 되는 곳을 확보했다….]



교육당국은 내일 새벽 4시 반쯤 시험 지구에서 각 학교로 배송되는 시험지와 함께 필기구도 호송차에 실려 학교로 보내질 예정이라고 밝혔는데 현장에선 오늘 오후까지도 언제 어떻게 배송이 오는지 모르는 경우도 있었습니다.



[시도 교육청 관계자 : 아직 안 왔으니까 어떤 형태로 올지도 모르겠고….]



정부가 AI 부정행위 위험성을 간과하고, 손을 놓고 있던 탓에 수능 전날까지 애꿎은 수험생들만 마음을 졸이고 있습니다.



(영상편집 : 박나영, VJ : 신소영)