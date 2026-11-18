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지난달 역대급 엔저와 단풍철이 겹치면서 일본을 찾은 한국인 수가 10월 기준 역대 최대치를 기록했습니다.일본정부관광국(JNTO)이 18일 발표한 10월 방일 외국인 통계에 따르면 일본을 찾은 한국인은 103만 5천800명으로 전년 동월 대비 19.4% 증가했습니다.또, 지난달 일본을 찾은 외국인 중 한국인이 가장 큰 비중을 차지했습니다.올해 1월에도 일본을 방문한 한국인은 1년 전보다 21.6%나 증가한 117만 6천 명에 달해 월간 기준 역대 최다를 기록한 바 있습니다.10월 일본 방문 외국인 2위는 타이완으로 6.5% 증가한 63만 4천600명을 기록했습니다.다카이치 사나에 일본 총리의 지난해 10월 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후로 중국 정부가 내린 일본 방문 자제령 여파에 중국인 방문객은 47.0% 감소한 37만 9천500명에 그쳤습니다.11개월 연속 감소를 기록했습니다.10월 방일 외국인 수는 중국 방문객 감소에도 가을 나들이 철과 엔화 약세 영향에 0.4% 증가한 391만 2천500명으로 파악됐습니다.3개월 만의 증가세이며 월간 기준으로는 역대 최대치를 경신했습니다.다만, 올해 들어 10월까지 누적 일본 방문객 수는 전년 동기 대비 2.5% 감소한 3천464만 3천 명으로 집계됐습니다.이 추세가 이어진다면 올해 연간 수치는 지난해 실적을 밑돌 가능성이 있는 것으로 전망됐습니다.