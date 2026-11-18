▲ 부산 수영경찰서

층간소음 문제로 이야기를 나누던 이웃을 폭행하고 위협한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혀 조사받고 있습니다.부산 수영경찰서는 오늘(18일) 특수폭행, 특수협박 혐의로 50대 남성 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 씨는 지난달 12일 오후 4시쯤 부산 수영구의 한 임대 공동주택에서 위층 이웃인 30대 남성 B 씨를 볼펜으로 폭행하고 소주병으로 위협한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 어린 자녀의 층간소음으로 아랫집에 불편을 준 데 미안한 마음에 A 씨에게 선물을 전달했지만, A 씨가 이를 다시 B 씨 집 앞에 돌려놓은 것으로 알려졌습니다.이후 B 씨가 이유를 묻기 위해 A 씨를 찾아갔다가 말다툼이 벌어졌고, 술에 취한 A 씨가 볼펜을 휘두르고 소주병으로 위협한 것으로 조사됐습니다.격분한 A 씨는 폭행 후 흉기를 찾으러 간 사이 B 씨 신고로 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.경찰은 두 사람을 분리하기 위해 한국토지주택공사, LH에 B 씨의 주거지 이전을 요청했고, LH는 같은 조건의 임대주택으로 이주할 수 있도록 지원했습니다.수영경찰서와 LH 부산울산지역본부는 이번 사건을 계기로 공동임대주택에서 발생하는 각종 갈등과 범죄에 공동 대응하고, 범죄 피해자의 주거 안정을 지원하기 위한 업무협약을 맺었습니다.(사진=연합뉴스)