올해 세무사 시험 수석을 한 모 씨가 "전자기기와 AI를 이용해 부정행위를 했다" 그가 한 고백은 우리 사회에 큰 파문을 일으켰습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 (출처 : 유튜브 '이돈호 변호사') : 저는 세무사 1, 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했습니다. 제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아닙니다.]



대입 수학능력시험을 앞두고 벌어진 이 사건은 국가 주관 시험에 대한 의심을 증폭시켰습니다. 입시생, 각종 시험 응시생들의 분노는 그나마 가장 공정하다고 여겨졌던, 그래서 노력하면 좋은 대학에 갈 수 있고 성공할 수 있다는 공개 시험에 대한 우리 사회의 신뢰를 송두리째 앗아갔습니다. 왜 이런 일이 일어났고, 또 막을 수는 있는 건지 그 역사를 먼저 되짚어보겠습니다.



1. 한국 첫 시험 부정 사례는?

한국에서 전자기기를 이용한 첫 시험 부정 사례는 지난 1993년, 대입시험에서 있었던 무선호출기, '삐삐 커닝' 사건입니다. 삐삐는 문자 정보를 받을 수 있는 휴대전화 활성화 이전에 많이 사용했던 무선기기입니다. 이걸 어떻게 이용했을까요? 명문대생으로 구성된 선수는 시험에 들어가 답안을 작성한 다음 배가 아프다면서 시험장을 빠져나갔고, 이걸 도우미가 받아서 응시자들이 숨겨놓은 삐삐로 문제 번호와 정답을 전송했습니다. 교사가 주도했고 명문대생이 가세한 이 부정행위로 14명이 검거됐습니다. 삐삐가 전국으로 보급되고 가격도 내려서 10대와 20대에서 활성화되기 시작한지 불과 3년 정도 지났을 무렵의 일입니다. 그다음은 어땠을까요? 전자기기만 최신으로 바뀌었지 방식은 같았습니다. 지난 2004년엔 휴대전화 문자를 이용한 부정행위가 대거 적발됐습니다. 똑같이 선수, 도우미가 응시자를 돕는 방식이었는데, 입시학원 원장, 학부모 등이 연루돼 성적이 무효 처리된 수험생만 314명에 달했습니다.



[안병영 / 당시 교육부장관 (2004년) : 이번 사건이 휴대폰 등 최신 통신기기를 사용했다는 점에 주목해서, 첨단기기를 이용한 부정행위를 방지할 수 있는 기술적 방안들을 다각적으로 검토하겠습니다.]



정부 주관 시험에 전자시계를 포함한 모든 전자기기 반입이 금지된 게 바로 이 때입니다. 이후에도 크고 작은 부정 행위들이 적발됐습니다. 방식은 모두 비슷합니다. 정부와 감독관이 눈치채기 어려운 각종 신기술들이 동원됐습니다.



2. "남몰래 도움받아야 할 때 유용" '학생 세트'까지 등장

올해 세무사시험 수석의 방식을 볼까요? 수정테이프와 계산기, 소형 모니터, 그리고 AI가 동원됐습니다. 수정테이프엔 초소형 카메라가 숨겨져 있어서 시험지 사진을 찍었습니다. 개조된 계산기는 송신기 역할을 했고요. AI가 송신된 시험지 사진 속의 문제를 풀고 이를 다시 전송하면 소형 모니터로 이를 받은 뒤 답안을 적는 방식이 동원됐습니다. 이런 물건, 구하기 어려울까요? SBS 취재진이 세무사시험 부정행위를 저지른 한 씨가 자신들의 고객이었다고 홍보하는 중국 업체에 물건을 문의하자 단추형 카메라와 이어폰 세트를 빠르게 보내줄 수 있다는 답이 돌아왔습니다. 심지어 온라인 쇼핑몰에선 '학생 세트'라면서 초소형 카메라, 이어폰, 송신기 등이 포함된 제품을 판매하고 있었습니다. 이 제품의 설명엔 "시험을 보는 등 남몰래 도움을 받아야 할 때 유용하다"고 써있습니다. 기술 발달로 부품들이 소형화돼있는 데다 개조도 어렵지 않습니다.



[최찬우 / 전자부품 가게 사장 : 초소형이라는 블루투스나 아니면 와이파이가 되는 기능들이 있거든요. 그러면 이게 중계기가 되는 거죠.]



3. 10분 만에 만든 '커닝 앱' 5초 만에 다 풀었다

지금에 이르러서는 과거와는 다른, 가장 중요한 차이점이 하나 생겼습니다. 과거엔 이른바 시험지를 받아 정답을 풀어줄 공범이 필요했단 거죠. 시험지를 초소형카메라로 찍는다 한들 문제를 풀어 정답을 보내줄 사람이 없다면 부정행위가 성립하지 않을 겁니다. 지금은 다릅니다. AI가 누구보다 빠르고 정확하게 문제를 풀어주는 공범입니다. AI를 이용해 부정행위의 과정을 자동화할 수 있고 또 발설될 위험도 없으니 보다 손쉽게 부정행위를 할 수 있는 환경이 됐습니다. 실제 SBS 취재진이 최신 클로드 AI 모델을 이용해 초소형카메라로 촬영한 시험지를 풀고 정답을 이어폰으로 전송하는 앱을 만들어봤습니다.



[배여운 SBS 기자 - AI 앱 개발자 : (이게 끝이에요?) 사실 이게 다 끝입니다. 필요한 소스들을 만들고 개발이 진행이 되고 있는 거죠.]



개발에 걸린 시간은 단 10분입니다. 이 앱으로 시험지 한 면 전체, 세 문제를 푸는 데 걸린 시간은 단 5.3초, 모두 정답이었습니다. 이렇게 은밀해진 시험 부정행위 기술, 과거 시험에서 부정행위가 있었단 의혹은 세무사 시험을 넘어서 각종 전문직, 국가 감독 시험으로 번지고 있습니다.



[관세사 응시생 : '생동차' 합격생도 원래 한두 명 매년 나오던 게 이번에는 10명 정도 나왔으니까, 그렇다고 이번 시험이 쉽지는 않았거든요.]



이제 정부, 교육 당국은 발설될 리스크마저 없어진, 은밀한 곳에서 기상천외한 최신 장비들로 진행되는 부정행위와의 전쟁을 해야 하는 상황입니다.



4. 다른 나라는?

다른 나라도 같은 고민을 하고 있습니다. 중국은 대입 시험 중엔 시험장 주변 통신 신호를 차단하고, 중국 내 주요 AI 기업들이 문제 풀이를 중단하도록 조치합니다. 인도도 시험장 주변에 전파방해기를 설치한 사례가 있습니다. 미국도 의과대학 입학시험 등에서 입실 전에 적외선, 금속탐지기 검사를 받고요. 이라크는 지난해 중고교 학력고사 기간 중 약 2시간 정도, 아예 전국적으로 인터넷을 차단했습니다. 공정성을 해치는 시험 부정행위의 단속과 처벌을 강화해야 하는 건 당연합니다. 다만, 현재의 기술 발전 속도는 그 누구도 예측할 수 없을 만큼 빨라지고, 다변화하고 있습니다. 지난 1993년에도 2004년에도, 또 올해도 정부는 방지 대책을 마련하겠다고 말하지만, 허를 찌르는 신기술을 동원한 부정 행위가 앞으로도 끊이지 않을 거란 건 누구나 알고 있는 사실입니다. 감독 기준을 강화해 당장 수학능력시험에서의 부정을 줄일 순 있겠지만, 제2, 제3의 세무사시험 수석의 한 모 씨는 앞으로도 계속 등장할 수밖에 없습니다. 이제 한 번의 시험에서 문제를 풀어 정답을 많이 맞춰야 하는 천편일률적인 평가에서 벗어나서, 다양한 관점의 시험과 활동과 경험 등 조금이나마 여러 분야로 평가를 다변화하는 등의 보다 깊은 고민이 필요합니다. 이번 사태는 날마다 진화하는 AI시대를 살아가는 우리에게 공정성을 지키려면 어떻게 해야 하는지 고민하게 만드는 첫 신호탄이기도 합니다.



(취재 : 박재현, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 김한결, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 출처: 유튜브 '이돈호 변호사', 제작 : 디지털뉴스부)