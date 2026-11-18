아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 찾은 이재명 대통령이 "국제 사회가 함께 공급망의 위험을 조기에 파악할 시스템을 구축하고 핵심 광물과 에너지의 안정적 수급을 위해 노력해야 한다"고 강조했습니다.



이 대통령은 오늘(18일), 선전 현지에서 열린 'APEC CEO 서밋'에 참석해 "최근 벌어진 지정학적 위기와 공급망 위기는 역설적으로 아태 지역 국가들의 경제 체제와 산업구조, 나아가 모두의 삶이 얼마나 깊이 연결된 것인지 일깨워줬다"며 이같이 말했습니다.



그러면서, "APEC은 새로운 전환의 위기를 맞이하고 있다. 보호무역주의로 인해 경제적 분절화가 심화하고 지정학적 갈등과 글로벌 경제의 불확실성이 팽배해지고 있다"고 진단했습니다.



이 대통령은 "높아지는 무역장벽 속에서도 개방을 멈춰선 안 되고, 인공지능(AI) 혁명의 혜택을 '모두를 위한 혁신'으로 확장 시켜야 한다"고 제안했습니다.



이어 "APEC 역내 교역과 투자 확대를 통해 기업의 새로운 성장 기회를 넓히는 것이 무엇보다 시급하다"며 "경제통합이라는 거창한 목표에 앞서 기업들이 당장 체감할 수 있는 변화부터 만들도록 유연하고 실용적으로 접근해야 한다"고 덧붙였습니다.



이 대통령은 인공지능(AI) 기술 발달에 따른 공동 대응의 필요성도 강조했습니다.



AI 혁명을 시장 개방과 연결에 적극 접목하고 활용할 필요가 있다면서, 한국의 '제조 AX' 추진을 소개했습니다.



특히, "대한민국은 현재 오랫동안 축적해 온 제조 역량에 AI 기술을 결합하는 '제조 AX'를 적극 추진하고 있다. 이는 AI를 산업 현장에 폭넓게 적용해 생산성을 높이고 새로운 산업과 시장을 만들어 가고자 하는 노력"이라고 언급했습니다.



그러면서, "AI 협력이 앞서가는 국가와 기업들 사이에서만 이뤄지면 오히려 분절화를 심화시킬 것"이라며 "개발도상국 기업들도 인공지능으로 생산성을 높여야 한다"고 말했습니다.



아울러 "지난해 경주에서 채택한 'APEC AI 이니셔티브'는 이러한 미래를 실현하자는 공동의 약속이었다"고 부연했습니다.



이 대통령은 나아가 "아무리 뛰어난 AI 기술도 첨단 반도체와 안정적 에너지 공급 없이는 현장에서 활용되기 어렵다"며 "반도체의 안정적 생산도 여러 나라의 소재, 장비, 기술, 인력이 결합돼야 한다"고 진단했습니다.



또, "이처럼 서로의 성장 기반이 모두 긴밀하게 연결되어 있기에 어느 한 나라가 처한 안보·경제적 불안정성을 해결하는 일은 우리 모두의 과제"라며 에너지 공급망을 포함한 산업 협력의 중요성을 거듭 부각했습니다.