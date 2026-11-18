▲ 방미통위 제50차 회의 주재하는 김종철 위원장

이제 막 출범 1년을 넘긴 초대 방송미디어통신위원회의 수장을 맡고 있는 김종철 위원장이 오늘(18일) 제50차 회의를 주재하며 "상호 존중과 합의 정신을 바탕으로 50차례 숙고의 과정을 거쳤다"며 위원들에게 감사를 표했습니다.김 위원장은 오늘 정부과천청사에서 50차 회의(서면 포함)를 주재하며 "4월 위원회 첫 회의를 개최한 이후 뜻깊은 50차 회의까지 오게 됐다"며 이같이 밝혔습니다.김 위원장은 특히 "쉰 차례의 회의에서 숙고를 통해 200여 건의 안건을 처리했다"며 "위원님들의 열정과 헌신에 감사하다"고 강조했습니다.방미통위는 통상 대면 전체회의와 비대면 서면회의를 비롯해 비공식 안건 대면 간담회까지 매주 많게는 3차례의 회의를 실시해 오고 있습니다.김 위원장은 이러한 합의제 정신과 숙고의 과정을 가리켜 "헌신"이라고 표현하며 앞으로 위원회 운영에서도 이러한 운영 방침이 준수될 수 있도록 위원들에게 거듭 당부했습니다.앞서 김 위원장은 지난 제49차 회의에서도 "그동안 위원들이 합의 정신으로 (위원회를) 운영하고자 하는 의지를 다시 한번 확인했다"며 "이런 노력들은 우리 위원회가 법에 의한 기능과 역할을 수행하는 중요한 하나의 이정표가 될 것"이라고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)