▲ 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 최민정이 발언하고 있다.

올 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓겠다고 예고한 한국 쇼트트랙의 간판 최민정이 은퇴를 만류하는 팬들에게 해주고 싶은 말이 있느냐는 질문에 "나중에 기회가 있으면 더 자세하게 말씀드리고 지금은 월드 투어에 집중하겠다"고 말했습니다.최민정은 서울 양천구 목동아이스링크 프레스센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 미디어데이에서 예상을 웃돈 시즌 초반 성적을 돌아봤습니다.캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 월드투어 1·2차 대회에서 여자 1,000ｍ를 잇달아 제패한 최민정은 두 대회에서 금메달 2개와 은메달 4개, 동메달 1개를 수확했습니다.그는 "생각보다 좋은 성적이 나왔다. 여러 가지가 잘 맞아떨어졌다"며 "월드투어가 7차까지 길어진 만큼 좋은 흐름을 이어 시즌을 잘 마무리하고 싶다"고 말했습니다.여자부 개인 종합 2위(408점) 최민정은 선두 코트니 사로(캐나다·424점)와는 16점 차입니다.시즌 종합 우승자에게 주는 '크리스털 글로브' 첫 수상도 노려볼 만합니다.최민정은 "쇼트트랙은 변수가 워낙 많고 단거리와 계주에서도 좋은 모습을 보여드려야 한다"며 "부족한 부분을 최대한 채워 높은 순위로 끝내고 싶다"고 했습니다.은퇴를 만류하는 팬들 이야기가 나오자 최민정은 지난 원정 때 본 피켓을 떠올렸습니다.그는 "어떤 팬분이 '최민정 은퇴하지 말라'는 피켓을 들고 계시더라. 그걸 보고 많이 놀라기도 하고 재밌기도 했다"며 "지금 말씀드릴 수 있는 건 '생각해보겠다'는 정도"라고 말을 아꼈습니다.2년 만에 서울에서 열리는 월드투어를 앞두고 최민정이 더 큰 의미를 두는 건 국내 팬들과의 만남입니다.그는 "아직 7차 대회 중 이제 3차까지 왔다"며 "마지막이라는 것보다 한국에서 열리는 대회라 더 중요하다. 한국 팬들에게 좋은 경기를 보여드리고 싶다"고 말했습니다.이재경 대표팀 감독은 이번 대회에서 남녀 중장거리와 계주를 가장 기대하는 종목으로 꼽았습니다.그는 "단거리에서도 성적을 내고 싶어 준비를 많이 했다"며 "조금 더 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 남녀 중장거리다. 지금 대표팀은 어느 팀보다도 팀워크가 좋다고 생각해 계주에서도 성적을 기대한다"고 말했습니다.남자 5,000ｍ 계주에선 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 은메달을 합작한 임종언의 역할이 중요합니다.임종언은 불시 도핑 검사를 위한 소재지 보고 의무를 1년 사이 세 차례 위반해 지난 8월 징계 대상에 오르면서 이번 대회 출전 여부에도 관심이 쏠렸습니다.임종언 측은 고의성 없는 실수였다며 변호사를 통해 경위를 소명했습니다.이 감독은 임종언의 경기 외적인 사안에 대해선 말을 아꼈으나 서울 대회 출전 계획은 분명히 밝혔습니다.그는 "500ｍ와 1,000ｍ, 1,500ｍ, 계주까지 전 종목에 출전한다"며 "컨디션도 나쁘지 않은 상태"라고 말했습니다.지난 월드투어 1·2차 대회에서 개인전 메달을 따지 못한 김길리는 목동에서 반등을 노립니다.김길리는 "현재 컨디션은 1·2차 때보다 좋은 것 같다"며 "홈 팬들 앞에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있어 정말 기뻤다. 그 기쁨을 한 번 더 누리고 싶다"고 말했습니다.최민정의 은퇴 예고에 대해선 "민정 언니의 은퇴 이야기는 전에도 들어 이제는 아무렇지도 않다"며 "언니가 잠시 휴식기를 가진 뒤 돌아올 거라고 믿고 있다. 지금은 은퇴를 생각하기보다 언니와 함께 운동하며 지낸다"고 했습니다.밴쿠버 1차 대회 남자 5,000ｍ 계주 결승에서 마지막 코너 역전으로 한국에 금메달을 안긴 이정민은 안방에서 개인전 메달에도 도전합니다.이정민은 "2차 대회 때는 넘어지면서 다쳐 좋은 모습을 보여드리지 못했다"며 "1차 대회 때처럼 계주에서 좋은 모습을 보여드리고, 한국이 약한 단거리 종목인 500ｍ에서도 메달을 노려보겠다"고 말했습니다.남자 대표팀 주장 김태성은 편한 분위기가 좋은 팀워크의 비결이라고 했습니다.그는 "비교적 어린 나이에 주장을 맡았는데 동생들과 거리낌 없이 지낸다. 그 편안함이 훈련할 때 팀워크로 이어지는 것 같고, 좋은 성적 기대해도 좋을 것 같다"고 말했습니다.2026-2027 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 20일부터 22일까지 목동 아이스링크에서 열립니다.(사진=연합뉴스)