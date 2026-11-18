▲ 단양 짚와이어

충북 단양군 대표 관광지인 만천하스카이워크 짚와이어에서 안전사고가 반복적으로 발생하면서 재발 방지책 마련이 시급하다는 지적이 나옵니다.오늘(18일) 단양관광공사 등에 따르면 지난 7일 만천하스카이워크 짚와이어에서 한 승객이 공중에 30분간 매달려 있다가 구조되는 사고가 발생했습니다.사고는 와이어에 도르래를 잘못 결합해 장치가 중간에 멈춰서면서 발생한 것으로 알려졌습니다.문제는 이 같은 사고가 처음이 아니라는 점입니다.올해 5월 16일 낮 12시쯤 30대 이용객 A 씨가 탑승 도중 브레이크가 작동하지 않아 시설물에 부딪히는 사고를 당했습니다.이 사고로 A 씨는 양쪽 정강이에 상처를 입고 봉합 치료를 받은 것으로 전해졌습니다.공사 측은 사고 이후 문제가 된 브레이크 패널을 전면 교체했습니다.특히 두 사고 모두 안전 점검이 이뤄진 직후 발생했다는 점에서 관리 부실 비판을 피하기 어렵게 됐습니다.A 씨는 "인명피해가 발생했던 시설에서 불과 6개월 만에 또다시 사고가 발생했다는 점을 가볍게 넘겨서는 안 되며 더 큰 인명 사고가 나기 전에 사고 예방 시스템을 철저히 점검해야 한다"고 밝혔습니다.올해 단양 짚와이어에서 발생한 사고는 앞선 사례를 포함해 총 4건입니다.나머지 2건은 각각 강풍과 이용객 부주의로 시설물에 부딪힌 사고로 파악됐습니다.이처럼 짚와이어 사고가 잇따르고 있지만 행정당국의 관리·감독은 부재한 상황입니다.짚와이어 시설이 관광진흥법상 놀이기구 등 유원시설물이 아닌 자유업으로 분류돼 사업자등록증만 있으면 영업이 가능하고 지자체의 관리 감독 대상에도 빠져 있습니다.단양관광공사 측은 안전사고 대응 매뉴얼을 제작하는 등 대책 마련에 나섰습니다.공사 관계자는 "기존에는 출발지와 도착지 간 무전기로만 소통했으나 5월 사고 이후 CCTV를 설치해 안전 관리를 강화했으며 추가 사고 예방을 위해 운영업체 측에 현장 점검을 철저히 하도록 권고하고 장비 점검 매뉴얼과 관리 대장을 마련해 운영하도록 했다"고 설명했습니다.2017년 개장한 만천하스카이워크는 정상에서 길이 980m의 고정된 와이어로프의 짚와이어를 설치, 운행하고 있습니다.(사진=단양군 제공, 연합뉴스)