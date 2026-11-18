▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한ㆍ중 정상회담에서 악수한 뒤 이동하고 있다.

시진핑 중국 국가주석은 한중 양국이 인공지능(AI)을 포함한 첨단 산업과 무역 등에서 협력을 강화해야 한다고 강조하면서 중국은 한국과 '점진적인 문화 교류'를 해나갈 것이라는 입장을 밝혔다고 신화통신이 보도했습니다.보도에 따르면 시 주석은 오늘(18일) 오전 중국 광둥성 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 이재명 대통령과의 정상회담에서 "중국과 한국은 우호적인 이웃이자 전략적 협력 동반자"라며 "양국은 전략적 자율성을 견지하면서 양국 관계의 정치적 기초를 수호하고, 중한 관계를 잘 공고히 하고 발전시켜야 한다"고 말했습니다.시 주석은 "양국은 자유무역협정(FTA) 2단계 협상을 실질적으로 완료했고, 이는 호혜·윈윈의 양호한 국면을 공고히 하는 데 도움이 된다"며 "양국은 이런 제도적 안배를 잘 이용하고, 거시 정책 협조를 강화함으로써 AI 등 신흥 과학·기술 산업 협력 생태계를 육성해 발전의 기회를 함께 누려야 한다"고 강조했습니다.이어 "양국은 다자 협력을 한층 강화해 진정한 다자주의를 함께 실천하고, 아시아·태평양 공동체와 아시아·태평양 자유무역지대 건설을 추진해야 한다"며 "지역의 평화·발전을 위해 더 큰 공헌을 해야 하고, 글로벌 산업·공급망의 안정을 수호하면서 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템 구축을 추진해야 한다"고 말했습니다.중국은 최근 '진정한 다자주의'와 '더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템' 등 구호를 내세우면서 미국 중심의 국제 질서를 '다극 질서'로 대체하려는 움직임을 보이고 있습니다.시 주석은 또 "중국은 한국과 함께 양국 인적 왕래를 지속 촉진하고, 순서에 따라 점진적으로 건강하고 유익한 문화 교류를 전개할 의향이 있다"고 말했습니다.시 주석의 발언은 한국이 요구해 온 이른바 '한한령' 완화와 관련해 긍정적 신호로 해석될 여지가 있습니다.중국 정부는 올해 1월 한중 정상회담 이후 외교부 대변인을 통해 "중국과 한국 양국은 건강하고 유익한 문화 교류를 질서 있게 전개하는 데 모두 동의한다"는 원칙적 입장을 내놓은 바 있는데, 이날은 시 주석의 발언을 통해 '점진적 문화 교류 확대'에 한층 무게를 실은 셈입니다.다만 이날 한국 문화콘텐츠에 대한 구체적인 개방 조치는 언급되지 않았습니다.양국 인적 왕래를 촉진하겠다는 언급도 올해 말 만료되는 중국의 한국인 대상 무비자 입국 조치 연장 가능성과 맞물려 주목됩니다.중국 정부는 아직 연장 여부를 공식 발표하지 않았습니다.신화통신에 따르면 이 대통령은 "한중 관계의 전면적 회복 추세가 부단히 공고해졌고, 양자 경제·무역 협력이 빠르게 성장했다"며 "인적 교류가 긴밀해지고 상호 인식이 끊임없이 개선돼 양국 국민에 실질적인 도움을 가져다줬다"고 말했습니다.이 대통령은 "내년 양국 수교 35주년을 계기로 중국과 고위급 교류를 긴밀히 하고, 경제·무역·투자·공급망 등 협력을 강화할 의향이 있다"며 "한국이 '하나의 중국' 정책을 견지하는 것에는 변함이 없고 변화하지 않을 것"이라고 했다고 신화통신은 전했습니다.(사진=연합뉴스)