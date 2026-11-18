▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한ㆍ중 정상회담에서 악수한 뒤 이동하고 있다.
시진핑 중국 국가주석은 한중 양국이 인공지능(AI)을 포함한 첨단 산업과 무역 등에서 협력을 강화해야 한다고 강조하면서 중국은 한국과 '점진적인 문화 교류'를 해나갈 것이라는 입장을 밝혔다고 신화통신이 보도했습니다.
보도에 따르면 시 주석은 오늘(18일) 오전 중국 광둥성 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 이재명 대통령과의 정상회담에서 "중국과 한국은 우호적인 이웃이자 전략적 협력 동반자"라며 "양국은 전략적 자율성을 견지하면서 양국 관계의 정치적 기초를 수호하고, 중한 관계를 잘 공고히 하고 발전시켜야 한다"고 말했습니다.
시 주석은 "양국은 자유무역협정(FTA) 2단계 협상을 실질적으로 완료했고, 이는 호혜·윈윈의 양호한 국면을 공고히 하는 데 도움이 된다"며 "양국은 이런 제도적 안배를 잘 이용하고, 거시 정책 협조를 강화함으로써 AI 등 신흥 과학·기술 산업 협력 생태계를 육성해 발전의 기회를 함께 누려야 한다"고 강조했습니다.
이어 "양국은 다자 협력을 한층 강화해 진정한 다자주의를 함께 실천하고, 아시아·태평양 공동체와 아시아·태평양 자유무역지대 건설을 추진해야 한다"며 "지역의 평화·발전을 위해 더 큰 공헌을 해야 하고, 글로벌 산업·공급망의 안정을 수호하면서 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템 구축을 추진해야 한다"고 말했습니다.
중국은 최근 '진정한 다자주의'와 '더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템' 등 구호를 내세우면서 미국 중심의 국제 질서를 '다극 질서'로 대체하려는 움직임을 보이고 있습니다.
시 주석은 또 "중국은 한국과 함께 양국 인적 왕래를 지속 촉진하고, 순서에 따라 점진적으로 건강하고 유익한 문화 교류를 전개할 의향이 있다"고 말했습니다.
시 주석의 발언은 한국이 요구해 온 이른바 '한한령' 완화와 관련해 긍정적 신호로 해석될 여지가 있습니다.
중국 정부는 올해 1월 한중 정상회담 이후 외교부 대변인을 통해 "중국과 한국 양국은 건강하고 유익한 문화 교류를 질서 있게 전개하는 데 모두 동의한다"는 원칙적 입장을 내놓은 바 있는데, 이날은 시 주석의 발언을 통해 '점진적 문화 교류 확대'에 한층 무게를 실은 셈입니다.
다만 이날 한국 문화콘텐츠에 대한 구체적인 개방 조치는 언급되지 않았습니다.
양국 인적 왕래를 촉진하겠다는 언급도 올해 말 만료되는 중국의 한국인 대상 무비자 입국 조치 연장 가능성과 맞물려 주목됩니다.
중국 정부는 아직 연장 여부를 공식 발표하지 않았습니다.
신화통신에 따르면 이 대통령은 "한중 관계의 전면적 회복 추세가 부단히 공고해졌고, 양자 경제·무역 협력이 빠르게 성장했다"며 "인적 교류가 긴밀해지고 상호 인식이 끊임없이 개선돼 양국 국민에 실질적인 도움을 가져다줬다"고 말했습니다.
이 대통령은 "내년 양국 수교 35주년을 계기로 중국과 고위급 교류를 긴밀히 하고, 경제·무역·투자·공급망 등 협력을 강화할 의향이 있다"며 "한국이 '하나의 중국' 정책을 견지하는 것에는 변함이 없고 변화하지 않을 것"이라고 했다고 신화통신은 전했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글