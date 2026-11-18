▲ 중국 화남지역 한국인 간담회에서 인사말 하는 이재명 대통령

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문한 이재명 대통령은 18일(현지시간) "저는 합리적이고 예측 가능한, 모든 사람이 공평하게 살아가는 행복한 공동체를 만드는 게 꿈"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 선전에서 '화남지역 한국인 오찬 간담회'를 열고 이같이 언급한 뒤 "그러기 위해 대통령의 일을 하고 있다"고 밝혔습니다.특히 "저는 세상을 조금씩 바꿔서 뭔가 상황이 개선되고, 그 속에서 사람들이 행복을 느끼고 희망을 느끼는 것을 보면 제가 행복하다"며 "온갖 욕을 얻어먹어 가면서도, 사실 그 재미로 (대통령의 일을) 한다"고 설명했습니다.이 대통령이 최근 강조해 온 '실질적 성과를 내는 정교한 개혁'의 중요성을 부각하면서, 이에 대한 비판이 있더라도 지금의 기조를 이어가겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이됩니다.이 대통령은 또 이 지역 동포들을 향해 "대통령이 화남 지역 동포들과 함께하는 시간이 역사상 처음이라고 한다"며 "이곳은 조국의 독립을 위해 모든 것을 바치고 싸운 우리 선열들의 뜨거운 숨결이 깃들어 있는 곳"이라고 말했습니다.이어 "우리 국민들이 기억하는 김원봉 의열단장을 비롯한 독립운동가들이 항일 투쟁에 필요한 이재 양성에 힘을 썼던 곳이기도 하다"며 "대한민국 임시정부 역시 광저우 동산백원 혹은 류저우 낙군사에 머물며 독립을 향한 희망과 의지를 불태웠다"고 설명했습니다.그러면서 "동포 여러분은 조국의 독립을 염원한 선열들처럼 타지에서 대한민국의 정체성과 자부심을 굳건히 지키고 있다"며 "이는 한중 경제협력의 지평을 넓히는 원동력으로 작동하고 있다.여러분 한 분 한 분이 한중관계의 역사 그 자체"라고 평가했습니다.나아가 "인공지능, 신재생에너지 등에서 호혜적 협력 모델을 구축할 텐데, 화남 동포사회가 소중한 가교로 큰 역할을 해 줄 것으로 확신한다"고 말했습니다.재외 동포 권익향상에 대한 약속도 이어졌습니다.이 대통령은 "국민주권 정부는 재외공관을 주민자치센터처럼 친절하고 가까운 조직으로 바꾸려 한다"며 "공관이든 정부든 세금을 낸 주권자가 일을 맡겨놓은 것이고, 일을 대신하는 조직에 불과하다. 우리의 지배자이거나 저 높은 데 있는 사람들이 아니다"라고 규정했습니다.동시에 "민원은 정책의 보고다. 노재헌 주중대사도 열심히 하고 계신다고 들었다"며 동포들이 재외공관에 활발하게 민원을 전달해 달라고 당부했습니다.이 대통령은 "재외선거 제도 개선도 적극적으로 추진하고 있다. 투표소를 늘리거나 우편투표 제도를 도입하는 등 다양한 방안을 찾아볼 것"이라며 "여러분이 대한민국 정부를 걱정하지 않도록 든든히 뒷받침하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)