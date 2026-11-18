▲ 호르무즈 해협

이란이 쿠웨이트와 바레인 등 중동 내 미국 동맹국을 상대로 두 달 만에 다시 폭격을 가했습니다.이번 공격은 미군의 호위를 받았던 선박 2척이 기뢰에 부딪혀 호르무즈 해협에서 불타고 미군은 이란 남부 게슘섬 일대에 공습을 단행한 후 진행됐습니다.호르무즈 해협을 둘러싼 이란과 미국 간 충돌 전선이 또다시 주변국으로 번지고 있습니다.외신을 종합하면 이란은 현지 시간으로 18일 오전 쿠웨이트 알리 알살렘 미국 공군 기지에 드론 공격을 가했습니다.바레인 현지 언론들은 자세한 설명 없이 바레인군이 이란발 공중 공격을 요격했다고 말했습니다.바레인에서는 새벽에 미사일 경보가 두 차례 울렸으며 방공포가 여러 곳에서 발사되면서 전역에서 폭발음이 들린 것으로 전해졌습니다.이란은 지난 15일 바레인 내 미군 기지 레이더 시스템을 드론으로 공격했습니다.아울러 13일에도 바레인 내 미국의 조기경보 레이더를 공격했다고 주장한 바 있습니다.이날 공격은 이란 국영 매체들이 게슘섬 여러 지역에 미군의 공습이 가해졌다고 보도한 지 얼마 지나지 않아 발생했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)