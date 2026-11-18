▲ 서울 송파구 가락농수산물종합도매시장에서 상인들이 경매가 끝난 배추를 정리하고 있다.

농림축산식품부가 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV) 확산 방지와 김장철 배추 가격 안정을 위해 주요 재배지역의 현장 점검에 나섰습니다.박정훈 농식품부 식량정책실장은 오늘(18일) 전북 익산의 토마토 재배농가를 방문해 바이러스 피해 상황을 살피고 농업인들의 의견을 들었습니다.올해 국내에서 처음 유입이 확인된 토마토갈색주름과실바이러스는 전국 6개 시도에서 발생했고, 익산에서는 지난 16일 기준 41개 농가에서 감염이 확인됐습니다.이에 따라 정부는 17일 바이러스 위기 대응 단계를 '주의'에서 '경계'로 격상했습니다.박 실장은 바이러스 확산을 막기 위해 농가에 적극적인 방제 협조와 의심 증상 발견 시 신속한 신고를 당부했습니다.이어 박 실장은 전남 해남을 찾아 가을·겨울배추 생육 상황과 수급안정대책 추진 현황을 점검했습니다.해남은 전국 가을배추의 약 16%, 겨울배추의 78%를 차지하는 최대 주산지로, 올해 생산량 증가와 소비 부진으로 배추 가격이 지난해와 평년보다 하락했습니다.농식품부는 농산물 최대 40% 할인 행사와 '김장 한 포기 더하기' 캠페인을 추진하고, 지방정부·농협 등과 협력해 김장 나눔 행사와 김치 단체 구매를 확대하고 있습니다.또 배추 가격 하락에 대응해 지난 12일부터 가을배추 1만 t을 수매비축하고 있으며, 이달 하순부터 공급과잉이 예상되는 3만 t에 대해 출하정지를 추진할 계획입니다.박 실장은 "김장철 배추 가격 하락으로 농업인들이 어려움을 겪고 있다"며 "배추 가격 회복과 농가 경영 안정을 위해 관계기관이 수급안정대책을 신속히 추진해 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)