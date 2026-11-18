▲ 18일 서울 종로구 교보문고 광화문점 문구 코너에 진열된 흑색 연필.

대학수학능력시험을 하루 앞두고 수험생은 흑색 연필만 직접 가져갈 수 있도록 지침이 변경되며 서울 곳곳에서 연필과 연필깎이가 동나는 현상이 나타났습니다.다이소에 따르면 오늘(18일) 기준 다이소 앱에서 연필 검색량은 어제보다 약 90% 늘었습니다.다이소에서 판매하는 사무용 연필 2B 5개입 2세트와 사무용 연필 HB 5개입 2세트 제품은 서울 강남, 용산, 마포 등 주요 매장에서 모두 동났습니다.대형 매장인 명동 본점에만 재고가 소량 남아있는 상태입니다.연필깎이는 강남구 대치동, 양천구 목동 등 학령인구가 밀집한 지역 매장을 중심으로 품절됐습니다.교육부 지침에 따라 수험생은 흑색 연필만 지참할 수 있습니다.기존에 휴대가 허용됐던 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 일괄 지급합니다.이 때문에 수능을 하루 앞두고 연필과 연필깎이를 준비하려는 수요가 몰린 것으로 풀이됩니다.다이소 관계자는 "연필이 매장에서 품절되는 상황은 흔하지 않다"며 "수능 영향이 일부 있는 것으로 보고 있다"고 밝혔습니다.뿔테 안경을 무테나 금테 안경으로 바꾸거나 단추가 없는 옷을 찾는 모습도 이어졌습니다.무신사에 따르면 15일부터 16일까지 무테 안경 거래액은 일주일 전 같은 기간보다 66.3% 증가했고, 판매량은 56.2% 늘었습니다.같은 기간 금테 안경 판매량도 40% 불어났습니다.고사장에서 인공지능 안경을 착용한 것 아니냐는 의심을 사지 않고, 안경 검사도 피하기 위한 움직임이 일부 작용한 것으로 풀이됩니다.인공지능 안경의 외관이 검은색 뿔테 안경과 유사한 만큼, 안경테가 가늘거나 아예 없는 제품을 착용하려는 분위기라는 게 관련 업계의 분석입니다.아예 안경 검사를 받지 않기 위해 평소 착용하지 않던 콘택트렌즈를 구매하는 분위기도 감지됩니다.인천의 한 고등학교 교사는 "장시간 책을 보기 힘들다는 이유로 학생들이 콘택트렌즈를 기피했지만, 이번 인공지능 부정행위 논란으로 최대한 이물감이 느껴지지 않는 렌즈가 무엇인지 질문하는 학생들이 늘었다"고 전했습니다.아울러 한 국가 시험에서 단추 등에 초소형 카메라를 숨겨 부정행위를 저지른 사례가 알려지면서 단추가 달리지 않은 옷을 찾는 움직임도 보입니다.수능 이틀 전인 어제(17일) 기준으로 무신사 사이트에서 남자 맨투맨 키워드 검색량은 지난해 수능일로부터 이틀 전인 2025년 11월 11일과 비교해 64.4% 늘었습니다.(사진=연합뉴스)