NEET(니트), 공부도 일도 직업훈련도 하지 않는 16~24세 청년을 가리키는 말입니다.



현재 영국에서는 이런 청년이 100만 명에 육박해 골머리를 앓고 있습니다.



상황이 심각해지자 영국 정부는 니트족 문제를 해결하기 위한 연구를 진행했고, 최근 최종 보고서 내용이 발표됐습니다.



보고서에는 어떤 대책들이 담겼을까요?



영국은 다시 청년들을 일터로 끌어낼 수 있을까요?



(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)