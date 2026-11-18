▲ 경기 수원권선경찰서 전경

경기 수원시의 한 노후 연립주택 옥상 화장실 안에서 녹슨 군용 조명탄이 발견돼 경찰과 군 당국이 조사에 나섰습니다.수원권선경찰서에 따르면 오늘(18일) 오전 9시 15분쯤 수원시 권선구 고색동의 한 2층짜리 연립주택 옥상 화장실 안에서 "로켓 같은 물체가 나왔다"는 신고가 접수됐습니다.아래층 세대의 누수로 옥상 재래식 화장실을 철거하던 작업자가 해당 물체를 발견해 경찰에 신고했습니다.물체는 화장실 안에 보관된 상태였습니다.신고를 받고 출동한 경찰과 인근 육·공군 폭발물처리반(EOD)이 현장을 확인한 결과, 해당 물체는 과거 육군에서 사용하던 81㎜ 박격포용 조명탄으로 파악됐습니다.발견된 물체는 길이 약 70∼80㎝로, 앞부분이 뾰족한 원통형이고 뒤쪽에는 날개가 달린 형태입니다.조명탄은 현재 사용하지 않는 구형 모델로 겉면에 녹이 슬어 제조번호 등은 식별하기 어려운 상태로 전해졌습니다.군 당국은 해당 물체를 수거해 정확한 상태 등을 조사할 예정입니다.경찰은 이 화장실이 오래전부터 사용하지 않았고, 외부인의 출입도 없었던 것으로 파악했습니다.조명탄이 발견된 건물은 1985년 11월 사용승인을 받은 40년 넘은 노후 주택으로, 경찰은 해당 물체가 언제부터 화장실에 보관돼 있었는지 조사 중입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)