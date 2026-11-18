경찰이 인공지능을 이용해 제63회 세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한 모(34) 씨에 대한 강제수사에 나섰습니다.



서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 어제 서울 중랑구에 있는 한 씨 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했습니다.



영장에는 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의가 적시됐습니다.



한 씨가 부정행위를 저질렀다고 자수한 지 사흘 만입니다.



경찰은 그제 한 씨에 대한 출국금지를 신청했고, 법무부 출입국 당국은 오늘 해당 조치를 승인했습니다.



그제 한 씨를 상대로 13시간 넘게 조사를 벌인 경찰은 타인의 조력 여부 및 구체적 범행 수법과 동기, 부정행위 외 다른 범행 여부 등을 캐물었습니다.



한 씨는 경찰에 공범이 없다고 진술했지만, 경찰은 부정행위를 도운 조력자의 존재 가능성을 염두에 두고 범행을 구체화하는 수사를 이어갈 방침입니다.



필요하다면 한 씨를 추가로 불러 조사할 가능성도 있습니다.



경찰은 오늘 세무사 시험 주관사 관계자 등을 참고인 신분으로 불러 사건의 구체적인 발생 경위와 부정행위를 포착하지 못한 이유 등을 확인할 예정입니다.



경찰은 그제 조사에서 한 씨가 앞서 시험 관계기관에 제출한 7쪽 분량의 경위서에 담은 범행 수법에 대해서도 추궁했습니다.



한 씨는 해당 경위서를 통해 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 스마트폰 등을 통해 생성형 AI로 문제를 풀고, 별도로 준비한 초소형 모니터로 정답을 확인했다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.



초소형 카메라는 수정테이프에 부착해 사용한 것으로 전해졌습니다.



한 씨는 세무사 시험에 계산기 반입이 허용되는 점을 이용해 직접 개조한 계산기를 시험 문제와 정답을 송수신하는 기기로 활용했다고 주장했습니다.



서울로봇고를 졸업하고 대학에서 기계공학을 전공한 한 씨는 계산기를 일종의 리모컨처럼 개조해 계산기의 특정 버튼을 누르면 특정 기능이 실행되도록 프로그래밍한 것으로 알려졌습니다.



수정테이프에 있는 카메라로 문제를 촬영한 뒤 계산기의 특정 버튼을 누르면 촬영된 문제가 스마트폰을 거쳐 자택에 있는 노트북으로 전송되도록 하는 식입니다.



그렇게 노트북으로 전송된 문제는 생성형 AI를 통해 풀이됐고, 정답은 다시 시험장에 있는 한 씨의 스마트폰을 거쳐 초소형 모니터로 전송됐습니다.



한 씨는 자수 이후 이 같은 범행 수법에 활용했다며 온라인에서 구입했다는 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등을 제출했습니다.



하지만 일부가 파손된 상태여서 조사 당시 범행 시연은 진행하지 못했습니다.



경찰은 포렌식 분석을 통해 한 씨가 범행 당시 해당 기기들을 이용한 것이 맞는지, 외부의 조력이 있었는지 등을 조사할 계획입니다.