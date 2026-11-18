▲ 태안 북서쪽 해상 어선 연락두절 해경 수색

충남 태안 해상에서 7명이 탄 어선이 연락 두절 신고 14시간이 넘도록 행방이 확인되지 않아 해경 수색이 난항을 겪고 있습니다.어제(17일) 오전 3시쯤 마지막으로 위치가 확인된 뒤 연락이 끊긴 태안 선적 연안통발 어선 A호와 승선원 7명의 행방이 오늘(18일) 오후 3시 30분 현재까지 확인되지 않고 있습니다.사고 해역 주변에서 선체 일부나 구명조끼 같은 유류품도 발견되지 않았습니다.해경은 오전 경비함정 9척과 항공기 2대였던 수색 규모를 해경 함정 17척, 항공기 3대로 늘렸습니다.유관기관 함정 3척과 해군 및 소방 항공기도 투입됐습니다.수색 범위도 경기 평택과 태안 해역으로 넓혔습니다.해경은 일몰 후에도 조명탄을 쏘며 야간 수색을 이어갈 계획입니다.열영상카메라를 갖춘 함정과 헬기도 동원해 해상을 살필 예정입니다.A호는 16일 오전 7시 16분쯤 태안 안흥외항을 출항했습니다.승선원은 선장을 포함한 내국인 3명과 외국인 선원 4명입니다.A호는 어제 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했으며, 어선위치발신장치상 마지막 위치는 태안 서격렬비도 북서방 24㎞ 해상입니다.이어 오늘 오전 1시 9분쯤 A호 위치가 확인되지 않는다는 인근 조업선의 신고가 들어왔습니다.해경 관계자는 계속 세력과 범위를 늘려 수색하고 있지만 확인되는 게 하나도 없고, 아무것도 발견되는 게 없는 상황이라고 전했습니다.사고 해역에는 오늘 오전 6시 기준 풍랑주의보가 발효된 상태로, 초속 14에서 16m의 북서풍이 불고 물결이 2m 높이로 일었습니다.오늘 마을회관에 마련된 태안군재난안전대책본부 인근에는 어민들이 삼삼오오 모여 걱정스러운 표정으로 수색 소식을 기다렸습니다.한 어민은 A호는 원래 꽃게 통발 어선이지만, 통발과 자망 면허를 모두 갖고 있어 꽃게 어획량이 줄자 홍어잡이에 나선 것으로 안다며 A호가 35㎏짜리 어구 150개가량을 싣고 나갔다는 얘기가 있다고 밝혔습니다.한성숙 국무총리는 오늘 위치 소실된 어선 수색에 가능한 모든 조치를 취하라고 지시하며 야간 해상수색 진행 중 2차 사고의 위험성이 큰 만큼 현장 구조대원들의 안전에도 만전을 기하라고 당부했습니다.윤호중 행정안전부 장관도 관계기관에 가용한 모든 장비와 인력을 투입해 신속하고 안전하게 인명을 구조하라고 긴급 지시했습니다.충남도는 지역재난안전대책본부를 가동하고 태안군에 상황관리관을 파견해 현장 대응을 관리하도록 했습니다.