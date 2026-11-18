▲ 코스피가 5,000선을 회복하며 거래를 마친 18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 지수들이 표시돼 있다.

코스피가 상승 마감하며 하루 만에 '5천피'(코스피 5,000)를 탈환했습니다.오늘(18일) 코스피는 전장보다 98.96포인트(1.99%) 오른 5,067.44로 거래를 마쳤습니다.5거래일 만의 상승 마감입니다.코스피는 어제까지 4거래일 연속 하락 압력으로 9개월여 만에 5천피를 내준 뒤 반등했습니다.코스피는 오늘 130.34포인트(2.62%) 오른 5,098.82로 개장한 뒤 3.31% 올랐다가 0.51% 하락 전환하는 등 엎치락뒤치락했는데, 오후 들어 우상향으로 방향을 잡았습니다.장 초반 순매수했던 외국인은 정오 직전부터 방향을 바꿔 총 3천280억 원 순매도로 4거래일째 '팔자'를 이어갔습니다.다만 하루 1조 3천억~1조 4천억대를 웃돌던 최근 2거래일보다는 매도 규모가 완화됐습니다.개인도 6천310억 원 순매도했으나 기관이 5천50억 원 순매수했습니다.간밤 엔비디아의 3분기 호실적 발표로 반도체 투심이 일부 살아나며 매수세가 유입된 것으로 보이지만, 오는 19일 예정된 앤트로픽의 미국 나스닥 상장을 앞둔 관망심리가 상단을 일부 제약했다는 해석이 나옵니다.코스닥은 3거래일 만에 상승마감하며 전장보다 12.75포인트(1.96%) 오른 662.81로 장을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)