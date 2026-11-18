▲ 인공지능 활용해 일하는 직장인 (기사와 관련 없는 자료 사진)

세계 4대 회계법인 중 하나인 KPMG가 영국 상장사를 대상으로 처음으로 인공지능(AI)에 기반한 감사를 실시했습니다.KPMG는 AI가 고객사의 재정 상태에 대해 자사 회계사보다 더 나은 질문을 하고 더 깊이 파고들었다고 평가했습니다.KPMG는 100개가 넘는 AI 에이전트를 투입해 FTSE 250 지수에 편입된 영국 상장기업 한 곳을 대상으로 재무제표를 검토했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 17일(현지시간) 보도했습니다.이 실험은 KPMG 회계사들이 수행하는 기존 방식의 감사와 병행해 진행됐습니다.회계법인들은 이전에도 특정 감사 업무를 지원하는 데 AI를 사용했지만, 모든 단계에 걸쳐 AI를 사용한 것은 이번이 처음입니다.KPMG의 영국 감사 부문 책임자인 캐스 버넷은 몇몇 경우에서는 "AI가 감사팀보다 훨씬 깊이 파고들고 좋은 질문을 했다"고 소개했습니다.그러나 감사의 한 부분에서는 AI가 규정을 기업 서류와 대조하는 데 실패해 사람이 개입해야 했다고 덧붙였습니다.KPMG는 '프로젝트 엑스포넨셜'(Project Exponential)이라고 이름 붙여진 이번 실험에서 개별 부문이 아니라 감사 전 과정에서 AI를 활용했습니다.AI 에이전트들은 데이터를 수집·분석·기록한 뒤 감사에 관한 결론과 평가 초안을 도출했습니다.버넷은 프로젝트 엑스포넨셜팀이 기존 감사팀과 구성과 규모 면에서 달랐다면서도 "사람의 개입은 여전히 핵심적"이었다고 강조했습니다.전통적으로 회계법인들은 소수의 고위급 간부가 감독하는 가운데 많은 수의 초급 회계사들이 노동집약적인 업무를 수행하고 이에 대한 감사 비용을 청구했습니다.하지만 AI를 활용하면 회계사보다 더 빠르고 저렴하게 감사를 할 수 있게 될 것으로 보입니다.KPMG의 이번 실험은 AI가 회계감사 업계를 뒤집을 만한 잠재력이 있음을 보여줬다는 평갑니다.AI 발달로 회계사들의 감사와 같은 전문적이고 노동집약적인 분야도 고전을 면치 못할 수 있다는 전망마저 나오고 있기 때문입니다.KPMG도 "AI 기반 감사에서 명백히 시간을 절약하는 기회가 있었다"고 인정하면서도 이것이 감사 비용 인하로 이어질지는 밝히지 않았습니다.KPMG는 이번 프로젝트를 최대 20건의 대규모 감사로 확대하는 한편 장기적으로는 고객사에 AI 기반 감사 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다.하지만 일각에서는 감사 부문에 AI의 도입을 놓고 감사인들이 AI가 수행한 업무를 충분히 감독할 수 있는지에 대한 우려도 나오고 있습니다.영국 재무보고위원회(FRC)는 최근 AI 활용이 감사인의 청렴성과 독립성에 명백한 위협이 될 수 있다고 경고한 바 있습니다.