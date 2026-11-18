▲ 세르게이 라브로프 러시아 외무장관

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 17일(현지시간) 한국·미국·일본의 군사훈련이 북한을 봉쇄하기 위한 것이라고 주장하며 러시아는 대북제재를 이행하지 않고 있다는 점을 재차 강조했습니다.18일 러시아 관영 타스·리아노보스티 통신 등에 따르면 전날 필리핀 마닐라에서 열린 동아시아정상회의(EAS)에 참석한 라브로프 장관은 "한·미·일 군사훈련의 목적은 북한을 억제하고 대북 제재를 유지하기 위한 것"이라고 말했습니다.그러면서 "그런 제재는 우리에게 더 이상 존재하지 않는다"고 덧붙였습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 비롯한 러시아 정부 당국자들은 미국이 주도하는 서방의 제재 자체를 반대해왔습니다.러시아는 북한, 이란 등과 서방의 제재를 공통분모로 삼아 연대해 강대국의 패권주의를 비판하며 제재 해제를 촉구해왔습니다.이 같은 입장은 19일 열리는 미국, 중국과의 3자 회담에서도 되풀이될 가능성이 있을 것으로 관측됩니다.대북제재가 없다는 라브로프 장관의 이날 발언은 그간 러시아의 태도를 재확인한 것입니다.러시아는 2024년 3월 유엔 안전보장이사회에서 대북제재 이행을 감시해 온 전문가 패널의 임기 연장 결의안에 거부권을 행사했습니다.이에 따라 핵무기 등 북한의 대량살상무기(WMD) 증강을 억제하기 위해 서방뿐 아니라 중국, 러시아도 동참했던 대북제재의 틀이 심하게 흔들리기 시작했습니다.푸틴 대통령은 같은 해 6월 북한 평양을 방문해 김정은 국무위원장과 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결했습니다.군사동맹에 준하는 전방위 협력관계에 따라 북한은 러시아를 위해 우크라이나 전쟁에 병력과 무기를 보냈습니다.러시아는 반대급부로 정유제품과 식량 공급 등 경제 지원과 군사기술 협력으로 화답해 왔다고 국제사회는 지적합니다.이날 라브로프 장관은 "미국과 한국이 하는 군사훈련에는 핵 관련 요소가 포함돼 있다"며 긴장고조 행위에 대한 중단을 촉구했습니다.그는 "한반도에서 충돌 위험이 높아지는 주된 원인은 북한에 대한 제재와 군사적 압박, 그(북한) 영토 인근에서의 공격적인 행동, 핵 요소가 포함된 지속적인 군사훈련"이라고 주장했습니다.러시아 외무당국은 지난 3일에도 한미 연합군사훈련이 한반도의 불안정을 키우고 있다고 비난한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)