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배우 이정재가 자신이 최대주주로 있는 소속사로부터 정산 관련 특혜를 받았다는 의혹에 대해 아티스트컴퍼니가 적극 부인했다.아티스트컴퍼니는 18일 보도된 연예매체 디스패치의 '매출 40억 넘기면, 10:0…이정재, 대주주의 얌체 경영'이라는 제목의 기사에 대해 해명을 내놓으며 반박했다.먼저 이정재가 최대주주 지위를 이용해 정산 요율은 9대 1, 수익 배분 상한선은 40억 원 적용 혜택을 받았다는 보도에 대해 "정산계약에 수익배분 상한이 있다는 점을 근거로, 마치 대주주 지위를 이용해 자신에게만 특별한 혜택을 부여한 것처럼 보도했다"면서 "이정재 배우와 함께 사내이사로 재직하던 동료 배우 역시 별도의 임원 급여를 받지 않았으며, 두 배우에게는 동일한 조건의 정산계약이 적용되었다"고 해명했다. 아티스트컴퍼니가 언급한 공동 사내이사 동료 배우는 최근 회사를 떠난 정우성이다.또한 '오징어게임' 시즌2,3 출연 계약과 관련해 200억 원의 출연료를 받고도 수익 배분 상한선으로 인해 회사에는 4억 원 밖에 돌아가지 않았다는 디스패치의 보도에 대해서는 "'오징어게임' 시즌 2·3과 관련한 계약 및 해외 에이전시 업무는 미국 CAA가 수행하였고, 해당 비용도 계약 주체인 CAA에 지급되었다. CAA를 통한 다른 해외 업무에 대해서도 별도의 에이전시 비용이 지급되었다. 반면 당사는 해당 작품과 관련한 계약이나 해외 에이전시 업무를 직접 수행하지 않았음에도 기존 정산계약에 따라 수익을 배분받았다"고 밝혔다. 그러면서 "수익배분 상한의 적정성은 회사가 추가로 받을 수 있었던 금액만이 아니라, 실제 업무 수행 주체와 비용 부담, 회사가 이미 배분받은 수익까지 종합적으로 고려하여 판단해야 한다"고 해명했다.수익 배분 상한선이 없었다면 적자에 시달리고 있는 아티스트컴퍼니가 4억 원이 아닌 16억 원을 더 벌었을 것이라는 지적에 대해서는 "정산계약에서 상한 조항만 제거하고 나머지 계약조건은 그대로 유지되었을 것이라는 가정에 기초한 계산"이라며 "매니지먼트 계약은 배우의 활동 성과, 전속계약 기간, 정산비율, 회사의 투자 및 비용 부담, 계약 유지의 경제적 가치 등을 종합적으로 고려하여 체결된다. 특히 이정재 배우가 소속 배우 중 회사의 매출과 수익에 가장 크게 기여하고 있다는 점에서, 상한 조항만으로 이를 특혜라고 판단할 수는 없다. 당사는 해당 계약조건을 정하면서 특수관계인 거래의 적정성을 고려하였으며, 외부감사인의 의견도 검토했다"고 반박했다.부동산 거래 부분에서의 이해 충돌 의혹에 대해서도 적극 해명했다. 아티스트컴퍼티 측은 "당사가 복수의 사무실을 운영하며 불필요한 임대료를 지출한 것처럼 보도했다. 그러나 래몽래인 주식양수도계약 체결 당시 기존 이사 및 감사가 사임서를 제출하기로 약정하였음에도 이를 이행하지 않아, 경영권 인수와 업무 인수인계에 차질이 발생했다"면서 "기존 대주주를 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 등 법적 분쟁을 진행하게 되었고, 그 과정에서 정상적인 경영활동과 업무 수행을 위해 부득이하게 별도의 사무실을 확보했다. 복수 사무실 운영과 그에 따른 비용은 이정재 배우 개인의 이익을 위한 결정이 아니라, 주식양수도계약상 사임 의무가 이행되지 않아 발생한 불가피한 조치였다"고 밝혔다.화장품 사업 관련한 의혹에 대해서는 "해당 보도는 베나뷰티와의 계약을 회사의 이익을 이정재 배우 개인에게 이전하기 위한 거래처럼 묘사했다. 그러나 이정재 배우는 오랜 기간 화장품 브랜드와 제품 개발을 준비하며 베나뷰티를 설립하고 관련 개발비를 직접 부담했다. 또한 자신의 초상권·성명권, 글로벌 인지도와 사업 네트워크를 제공하는 것은 물론, 실제 사업에도 상당한 시간과 노력을 투입했다"고 전했다.그러면서 "이정재 배우의 통상적인 광고 모델료가 수억 원에 이르는 점을 고려하면, 연간 3,000만 원의 최소보장금(MG)은 매우 제한적인 수준이다. 당초 이정재 배우 측은 회사의 이익을 위해 MG를 받지 않는 방안까지 검토하였으나, 무상으로 권리를 제공하는 데 따른 세무상 문제를 고려하여 최소한의 금액으로 책정했다"고 해명했다.아티스트컴퍼니는 이같은 의혹 제기에 대해 "회사의 경영상 판단을 모두 이정재 배우 개인의 이익 추구로 연결하는 것은 부당하다"면서 "본점 이전, 화장품 사업 진출, 사업부 매각, 주가 하락 및 영업손실 등 서로 다른 성격의 사안을 나열하면서, 이를 이정재 배우 개인의 이익 추구라는 하나의 결론으로 연결하고 있다. 그러나 각각의 거래는 그 체결 시점, 사업 목적, 거래 상대방, 계약조건 및 경영상 필요성에 따라 개별적으로 평가되어야 한다"고 강조했다.더불어 "언론의 정당한 취재와 비판을 존중한다"면서 "그러나 언론의 비판 역시 정확한 사실관계와 충분한 검증, 공정한 반론 기회를 전제로 해야 한다. 앞으로도 회사와 주주 여러분의 이익을 보호하고, 정확한 사실관계에 기초한 책임 있는 설명을 이어가겠다"는 말로 입장을 정리했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)