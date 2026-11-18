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21년 만의 완전체 컴백을 알린 그룹 핑클이 공식 SNS 채널을 개설하고 새 프로필 사진을 공개했다.핑클은 18일 오후 3시 공식 SNS 채널을 전격 오픈하고 단체 및 개인 프로필 사진을 공개했다.공개된 사진 속 네 멤버 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 블랙 드레스와 슈트라는 두 가지 상반된 콘셉트를 완벽하게 소화하며 변함없는 미모와 독보적인 존재감을 과시했다. 어깨 선을 드러낸 드레스 차림으로는 우아하고 고혹적인 자태를 뽐냈으며, 클래식한 슈트 스타일링으로는 당당하고 시크한 카리스마를 발산했다. 모던한 무채색 무드 속에서 네 멤버 각자의 개성은 물론 함께할 때 더욱 빛나는 완전체 시너지가 선명하게 드러나 시선을 사로잡았다.이와 함께 멤버들의 친필 사인과 손글씨 메시지도 공개돼 팬들의 뭉클함을 자아냈다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 각각 "금방 만납시다!", "늘 바라왔던 상상처럼. 나우(Now)!", "곧 만나요~", "기다려줘서 고마워"라는 진심 어린 문구로 오랜 시간 곁을 지켜준 팬덤 '핑키'와의 만남을 약속했다.최근 21년 만의 공식 활동 재개를 알린 핑클은 데뷔 30주년을 맞이하는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 한 대규모 장기 프로젝트를 이어갈 계획이다. 이는 단순한 과거 추억 소환에 그치지 않고, 각자의 영역에서 탄탄한 커리어를 쌓아온 네 멤버가 핑클이라는 이름으로 새로운 음악과 무대를 선보이는 뜻깊은 여정이 될 전망이다.핑클의 완전체 프로젝트는 종합 엔터테인먼트 기업 젬스톤이앤엠이 전반적인 기획과 운영을 맡았으며, 구체적인 활동 일정은 추후 공식 채널을 통해 순차적으로 베일을 벗는다.[사진제공=젬스톤이앤엠]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)