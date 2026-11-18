핑클은 18일 오후 3시 공식 SNS 채널을 전격 오픈하고 단체 및 개인 프로필 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 네 멤버 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 블랙 드레스와 슈트라는 두 가지 상반된 콘셉트를 완벽하게 소화하며 변함없는 미모와 독보적인 존재감을 과시했다. 어깨 선을 드러낸 드레스 차림으로는 우아하고 고혹적인 자태를 뽐냈으며, 클래식한 슈트 스타일링으로는 당당하고 시크한 카리스마를 발산했다. 모던한 무채색 무드 속에서 네 멤버 각자의 개성은 물론 함께할 때 더욱 빛나는 완전체 시너지가 선명하게 드러나 시선을 사로잡았다.
이와 함께 멤버들의 친필 사인과 손글씨 메시지도 공개돼 팬들의 뭉클함을 자아냈다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 각각 "금방 만납시다!", "늘 바라왔던 상상처럼. 나우(Now)!", "곧 만나요~", "기다려줘서 고마워"라는 진심 어린 문구로 오랜 시간 곁을 지켜준 팬덤 '핑키'와의 만남을 약속했다.
최근 21년 만의 공식 활동 재개를 알린 핑클은 데뷔 30주년을 맞이하는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 한 대규모 장기 프로젝트를 이어갈 계획이다. 이는 단순한 과거 추억 소환에 그치지 않고, 각자의 영역에서 탄탄한 커리어를 쌓아온 네 멤버가 핑클이라는 이름으로 새로운 음악과 무대를 선보이는 뜻깊은 여정이 될 전망이다.
핑클의 완전체 프로젝트는 종합 엔터테인먼트 기업 젬스톤이앤엠이 전반적인 기획과 운영을 맡았으며, 구체적인 활동 일정은 추후 공식 채널을 통해 순차적으로 베일을 벗는다.
[사진제공=젬스톤이앤엠]
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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