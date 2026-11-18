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2027학년도 대학수학능력시험(이하 수능)이 하루 앞으로 다가온 가운데, 가요계 대표 스타들이 수험생들을 향한 따뜻하고 재치 넘치는 응원 메시지를 전했다.먼저 아이유는 18일 공식 유튜브 채널 '이지금'을 통해 수험생들을 위한 응원 영상을 공개했다.아이유는 팬덤 '유애나'를 언급하며 "수험생 유애나들은 아무도 감기에 안 걸렸기를 간절히 바란다"며 "좋은 컨디션으로 내일 실력 발휘를 잘했으면 좋겠다. 실력 발휘보다 조금 더 운이 잘 따라붙어 실력보다 조금 더 좋은 결과가 따라오는 하루가 되기를 바란다"고 진심을 전했다.이어 "조금 후회해도 된다. 만약 후회가 되더라도 괜찮다. 그래도 후회 없이 잘하고 오길 하루 종일 간절히 바라고 있겠다"며 결과에 얽매이지 말라는 따뜻한 위로를 건넸다.황민현과 그룹 투어스(TWS) 역시 같은 날 공식 유튜브 채널을 통해 기운을 북돋웠다.팬미팅 '도원경'을 진행 중인 황민현은 "지금까지 차곡차곡 쌓아온 시간이 있으니 스스로를 믿고 한 문제 한 문제 차분하게 풀어가셨으면 좋겠다"고 격려했다.투어스는 싱글 2집 수록곡과 타이틀곡 제목을 활용해 "공부하느라 부담감이 정말 '헤비(heavy)'하셨을 텐데 이번 수능 정답만 던질 수 있길 바란다"며 "지칠 때 저희 이름을 부르고 힘내서 자신을 믿고 '위 업(WE UP)' 할 수 있기를 응원한다"는 재치 있는 멘트를 남겼다.그룹 앤더블(AND2BLE) 또한 18일 정오 공식 SNS를 통해 "지금까지 열심히 달려왔으니 오늘 너무 무리하지 말고 푹 쉬면서 내일을 위한 컨디션을 잘 챙기길 바란다"며 "긴장되는 순간이 오더라도 심호흡 한번 크게 하고 차근차근 풀어나가면 분명 잘 해내실 것"이라고 힘찬 파이팅을 전했다.그룹 엔하이픈(ENHYPEN)은 지난 17일 공식 유튜브 채널에 영상을 게재하고 "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만 포기하지 않은 여러분 모두 대단하다"며 박수를 보냈다. 특히 멤버들은 수험표와 신분증을 꼭 챙기라고 일러주며 긴장하고 있을 수험생들을 세심하게 살핀 뒤 "수능 대박!"을 힘차게 외쳤다.아일릿(ILLIT)은 특유의 긍정 에너지를 담아 신곡을 개사한 응원을 선보였다. 아일릿은 "마음속에 남은 긴장감이나 불안감은 아일릿이 전부 체포하겠어. 열심히 공부한 만큼 집중해서 문제 풀다 보면 원하는 곳에 무조건 합격하겠어"라며 '체포하겠어'와 행운송 '럭키 걸 신드롬(Lucky Girl Syndrome)'을 언급해 유쾌한 행운을 불어넣었다.[사진=각 유튜브 채널, SNS 영상 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)