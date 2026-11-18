[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 차두현 아산정책연구원 부원장, 전병서 중국경제금융연구소장

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● 이슈대담

전병서 / 중국경제금융연구소장

"김정은의 방중 허용, 중국의 굉장한 협상카드"

"북한 뒷배, 중국에서 러시아로 바뀌어"

"트럼프는 사진, 시진핑은 무대, 푸틴은 의지 필요"

"미·중·러 3자 회담은 '상호 활용형' 정상 회담"

"시진핑, 세계 중재자 중국이라는 사실 대대적 홍보 기회"

"중국 '기술 굴기', 미국 통제 벗어났다는 사실 알릴 목적"

"동맹은 보험이지 만능열쇠 아냐"



차두현 / 아산정책연구원 부원장

"트럼프, 대화할 수 있지만 '매달리진 않겠다' 생각"

"정상회담은 밀사 외교 아냐…북미 대화 움직임 포착 안 돼"

"3자 회담, 원칙은 나올 수 있지만 세부 조치는 어려워"

"얄타회담은 너무 나간 얘기…가능성 낮아"

"한반도 문제, 미·중·러 입장에선 지엽적 얘기"

"북핵·북한 문제 해결 원칙, 유효함 강조해야"



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