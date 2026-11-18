[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 강민호 삼성 라이온즈 선수

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● 인터뷰

강민호 / 삼성 라이온즈 선수

"2차전이 승부처‥졌다면 쉽지 않았을 것"

"상대 팀 실책으로 분위기와 기세 가져와"

"수비 쪽에서 최소 실점 노력…지분율은 40%"

"옆쪽으로 회전할 때 통증 심해…우승 순간 위해 견뎌"

"최형우, 범접할 수 없는 레전드 선수"

"롯데 팬들에게 정말 감사한 마음"

"구자욱·원태인 없으면 앞으로 우승 없어…남아주리라 생각"

"유니폼 벗는 날까지 최선 다할 것"

"내년에도 우승해 팬·선수들과 우승 기쁨 나누고파"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.