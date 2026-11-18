▲ 2027학년도 LEET 시험장 안내문

법학적성시험 만점자가 올해 수능 시험과 과거 수능에서 생성형 인공지능으로 부정행위를 했다는 의혹을 서울경찰청이 직접 수사합니다.서울경찰청은 서울대 치대 재학 중인 이진우 씨에 대한 고발 사건 2건을 서울청 광역범죄수사단에 배당했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.오늘 오전 변호사들이 서울청 민원실과 관악경찰서를 통해 고발장을 낸 지 몇 시간 만에 서울청이 직접 수사하기로 결정했습니다.이에 따라 이 씨는 고발장에 적시된 업무방해와 공무집행방해, 사기 등 혐의에 대한 수사 대상이 됐습니다.형사 절차상 고발장이 접수되면 자동으로 수사가 개시돼 피혐의자 신분이 됩니다.오전 10시쯤 이 씨에 대한 첫 고발장을 제출한 법률사무소 이유의 박은선 변호사는 "이 씨가 부정행위로 한국교육과정평가원 등 공공기관을 속였을 뿐 아니라 성적 상승에 대한 허위 내용을 책으로 파는 사기 행위도 저질렀다"고 주장했습니다.이후 관악서에 고발장을 낸 법무법인 민의 방민우 변호사는 "이 씨가 LEET뿐 아니라 2024학년도와 2026학년도 수능 시험에도 부정행위를 저질렀을 가능성이 있다"며 "수사로 의혹을 규명해야 한다"고 강조했습니다.경찰은 두 고발장에 적힌 여러 혐의에 대해 모두 수사한다는 방침입니다.이 씨는 OMR 카드에 입력한 이름이 기재되는 수능 성적표에 개명 후 이름을 합성해 공개했다는 공문서위조 의혹에 대해 개명 전 이름이 노출되는 게 싫었다는 취지로 해명했습니다.다만 나머지 의혹에 대해서는 구체적인 해명을 내놓지 않고 있습니다.이진우 씨는 한 입시업체 주관으로 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 문제지가 공개되는 대로 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 밝혔습니다.공개 검증을 통해 대중의 의혹을 실력으로 정면 돌파하겠다는 취지입니다.이 씨가 처음으로 수능에 응시한 건 2013년입니다.이 씨는 당시 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적을 받았다고 전했습니다.이어 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았습니다.(사진=연합뉴스)