이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 부부가 분양받은 서울 서초구 반포동의 한 재건축 아파트에 대해 국토교통부가 공급계약 취소를 공식 요청했습니다.



정치권 등에 따르면 국토부는 지난 13일 신반포15차 재건축조합 청산위원회에 이 전 후보자 배우자 명의로 체결된 '래미안 원펜타스' 공급계약을 취소해달라는 공문을 보냈습니다.



이 전 후보자 부부는 지난 2024년 8월 전용면적 137㎡ A형에 당첨돼 36억 7천8백여만 원에 분양계약을 맺었는데, 당시 청약 가점은 해당 주택형 최저 당첨선인 74점이었습니다.



문제는 2023년 12월 결혼해 서울 용산구 신혼집으로 거주지를 옮긴 장남을 부양가족에 포함해 가점을 산정했다는 점입니다.



장남을 부양가족에서 제외하면 청약 가점은 69점으로 낮아져 실제 당첨 기준에 5점 모자랍니다.



앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 이른바 '위장 미혼' 수법으로 부당하게 청약 가점을 높였다고 판단해, 지난 13일 이 전 후보자를 사기와 업무방해, 주민등록법 위반 등의 혐의로 서울중앙지방공소청에 불구속 송치하고 해당 아파트에 대한 기소 전 몰수보전을 신청했습니다.



이 전 후보자는 지난 1월 인사청문회에서 "장남 부부의 관계가 악화해 혼인신고를 미뤘을 뿐"이라고 해명했지만 경찰은 이를 받아들이지 않았습니다.



해당 아파트는 현재 호가가 80억 원대에 형성돼 있어 40억 원 안팎의 시세 차익이 예상되는 곳입니다.



국토부는 거짓이나 부정한 방법으로 공급받은 주택의 계약을 취소하도록 규정한 주택법 제65조를 근거로 조합 측에 조치를 요구한 상태로, 이 전 후보자 측이 불복 소송을 제기하지 않는다면 실제 계약 취소까지 오래 걸리지는 않을 것으로 보고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)