북유럽 국가 에스토니아 서쪽에 있는 시아레마 섬.



숲속에 설치된 무인 카메라 앞에 야생 노루 한 마리가 등장합니다.



그런데, 이 노루의 이마 한가운데엔 작을 뿔 같은 돌기가 솟아 있습니다.



카메라엔 이 노루가 목을 축이는 모습과 카메라가 신기한 듯 다가오는 모습까지 찍혀 있습니다.



현지시간 17일, 에스토니아 현지 언론 등은 '시아레마 섬에서 유니콘이 포착됐다'는 취지로 관련 내용을 보도했습니다.



보도에 따르면 화제가 된 영상은 최근 자연보호단체 루트레올라 재단이 멸종위기종 유럽밍크를 관찰하기 위해 설치했다가 찍혔습니다.



현지 언론은 노루를 유니콘에 빗대 소개하면서도 이마에 솟은 것에 대해선 "특이한 돌기"라 표현한 뒤 "뿔인지 다른 무엇인지 확인되지 않았다"고 전했습니다.



루트레올라 재단은 SNS 계정에 이 영상을 올리면서 "유니콘 발견" "소녀들의 꿈이 마침내 이루어졌습니다"라고 썼습니다.



앞서 2008년에도 이탈리아 토스카나 지역의 프라토 자연공원에서 이마 한 가운데 뿔 하나만 있는 노루가 발견된 바 있습니다.



이 노루는 유전적 결함으로 두 개의 뿔 중에 하나만 이마 쪽에서 자란 것으로 추정됐는데, 당시 '유니콘의 기원'이라며 큰 화제가 됐습니다.



한편 재단 측은 해당 카메라를 통해 유니콘 노루 외에도 국제적 멸종위기 보호종인 먹황새 등 다양한 희귀 야생동물들이 살아가는 모습이 함께 포착됐다고 덧붙였습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이다인, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)