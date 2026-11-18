▲ 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 선고받은 뒤 국민의힘 장동혁 대표와 기쁨의 포옹을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받자 "우리 당도 스스로 돌아봐야 한다"고 지적했습니다.장 대표는 계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받자 SNS에 사법부 판단에 경의를 표한다는 글을 올렸습니다.장 대표는 "애당초 특검이 억지로 엮은 말도 안 되는 기소였다"며 "이런 걸 바로 '조작 기소'라고 하는 것"이라고 주장했습니다.이어 "특검은 감히 항소할 생각도 하지 말라. 이런 사건이야말로 '항소 포기'를 해야 하는 것"이라고 압박했습니다.장 대표는 또 당 내부적으로도 돌아봐야 한다며 "우리 당 안에도 '내란몰이' 세력이 있었다, 개인의 이익을 위해 당의 몰락을 바라는 자들"이라고 꼬집었습니다.그러면서 "거짓 증언과 모함으로 추경호 시장과 우리 당을 벼랑으로 몰고 갔다"고 덧붙였습니다.장 대표는 추 시장 혐의에 동조했던 당 내부 인원들을 향해 "정치적 이익을 위해 당을 위험에 빠트리는 자들은 동지라고 할 수 없다"며 "명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)