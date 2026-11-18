▲ 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 선고받은 뒤 국민의힘 장동혁 대표와 기쁨의 포옹을 하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받자 "우리 당도 스스로 돌아봐야 한다"고 지적했습니다.
장 대표는 계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받자 SNS에 사법부 판단에 경의를 표한다는 글을 올렸습니다.
장 대표는 "애당초 특검이 억지로 엮은 말도 안 되는 기소였다"며 "이런 걸 바로 '조작 기소'라고 하는 것"이라고 주장했습니다.
이어 "특검은 감히 항소할 생각도 하지 말라. 이런 사건이야말로 '항소 포기'를 해야 하는 것"이라고 압박했습니다.
장 대표는 또 당 내부적으로도 돌아봐야 한다며 "우리 당 안에도 '내란몰이' 세력이 있었다, 개인의 이익을 위해 당의 몰락을 바라는 자들"이라고 꼬집었습니다.
그러면서 "거짓 증언과 모함으로 추경호 시장과 우리 당을 벼랑으로 몰고 갔다"고 덧붙였습니다.
장 대표는 추 시장 혐의에 동조했던 당 내부 인원들을 향해 "정치적 이익을 위해 당을 위험에 빠트리는 자들은 동지라고 할 수 없다"며 "명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
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