2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 초소형 장비를 반입해 부정행위를 하겠다고 예고한 20대 남성을 경찰이 조사했습니다.



경찰청은 시도경찰청 사이버수사대를 중심으로 인공지능 스마트기기를 이용한 시험 부정행위 자백과 예고 글, 관련 물품 제조와 판매 게시글 등 13건을 입건 전 수사 중이라고 18일 밝혔습니다.



특히 '수능시험의 부실을 밝히기 위해 초소형 장비를 반입해 시험에 응시하겠다'는 글을 올린 20대 남성 A 씨를 특정해 작성 경위 등 사실관계를 확인했습니다.



A 씨는 해당 글에 자신을 서울대 재학생이라고 소개하며 올해 수능 응시를 신청했고 온라인 쇼핑몰에서 초소형 장비를 주문했다고 썼습니다.



하지만 이후 문제가 공론화되고 사회적 경각심도 생긴 것 같다며 이번 수능에서는 부정행위를 실행하지 않겠다는 취지의 글을 추가로 올렸습니다.



경찰은 관계부처 및 온라인 플랫폼과 협력해 근거 없는 의혹 제기 글과 음모성 게시글 등 40건을 삭제하고 차단했다고 설명했습니다.



시험 부정행위는 위계에 의한 공무집행방해죄를 적용하면 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금, 업무방해죄를 적용하면 5년 이하 징역 또는 1천500만 원 이하 벌금에 처할 수 있습니다.



경찰은 실제 부정행위 여부 등 구체적인 사실관계를 확인하고 시험 부정행위 혐의가 확인된 사안에 대해서는 엄정하게 조치한다는 방침입니다.



경찰은 "수능일 이후에도 수능을 비롯한 각종 시험에서의 부정행위가 적발될 경우 신속 엄정하게 수사하는 등 각종 시험 부정행위에 대해 예외 없이 엄단하겠다"고 강조했습니다.



(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)