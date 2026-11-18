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스마트폰의 과도한 연결성으로부터 해방되려는 이들이 찾는 소위 '덤폰'이 일본 시장에서 출시됩니다.18일 NHK에 따르면 일본 유력 통신사 KDDI는 통화와 메시지 송수신으로 기능을 최소화한 휴대전화를 다음 달부터 판매한다고 발표했습니다.최근 서구권 젊은 세대를 중심으로 끊임없는 알림과 소셜미디어(SNS) 피로에서 벗어나기 위해 일부러 기능을 단순화한 '덤폰'(dumbphone) 소비가 확산했는데 일본 통신사도 자국 소비자들의 이러한 수요를 공략하려는 것으로 보입니다.영국 가디언은 Z세대가 끊임없는 알림과 SNS 피로에서 벗어나기 위해 '지루한 폰'(The Boring Phone)으로 불리는 단순한 기기를 찾고 있다고 보도했습니다.일본 KDDI는 기능을 최소화한 미국·스위스 제조사의 휴대전화를 수입해 판매하며 일본 내 덤폰 수요를 공략하려고 하고 있습니다.KDDI가 출시하는 휴대전화는 2000년대에 인기를 끌었던 휴대전화 디자인을 재현했으며, 레트로한 느낌의 사진을 즐길 수 있도록 카메라 화질을 의도적으로 낮추기도 했습니다.인터넷이 연결되지 않으므로 애플리케이션을 내려받을 수도 없습니다.일본에서는 최근 해킹을 시도한 제삼자에 의한 부정 정보 유출이 다반사로 일어나고 있어 사이버 보안에 대한 공포도 수요를 자극할 것으로 보입니다.