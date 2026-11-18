배송지 현관 앞에 둔 택배가 사라지거나 파손된다면 누가 책임져야 할까.



일본 정부가 이런 경우 택배 회사의 손을 들어주는 내용의 비대면 배송 지침을 마련했습니다.



일본 국토교통성은 '현관 앞에 두고 가는 택배'에 관한 지침을 마련해 의견 공모를 실시하고 있다고 밝혔습니다.



지침에 따르면 택배회사가 배송지의 현관 앞이나 택배 박스 등 지정 장소에 수하물을 둔 시점에서 배달은 완료된 것으로 간주됩니다.



지침은 수하물의 도난과 파손 우려가 있는 만큼 수하물의 신속한 회수가 중요하다는 점과 지정장소에 놓인 수하물에 대해 도난과 파손이 발생할 경우 택배 이용자 즉 수령인의 책임이 될 가능성이 있다는 점도 명시했습니다.



또 택배회사에는 배송지에 둔 수하물의 사진을 촬영해 이용자에게 통지하는 등 증거를 남겨야 한다고도 촉구했습니다.



국토교통성은 지침을 소책자로 만들어 이용자에게 배포하고 택배회사나 전자상거래 회사에도 알릴 계획입니다.



비대면 배송이 늘어나면서 택배 수하물의 도난이나 주소 오기재, 수하물이 비에 젖는 등으로 인한 파손이 빈번히 발생해 분쟁 사례가 잇따르고 있지만, 관련 규정은 택배회사마다 제각각이었습니다.



현지 언론에 따르면 일본 정부는 2030년까지 비대면 배송의 비율을 50%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다며, 지침 마련을 통해 비대면 배송 이용이 확대될 거라 기대하고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)