▲ 인천계양경찰서

전 연인을 둔기로 살해한 혐의로 체포된 60대 남성은 앞서 피해자를 스토킹한 혐의로 접근금지 조치를 받았다가 해제된 뒤 살인 범행을 한 것으로 파악됐습니다.오늘(18일) 인천 계양경찰서에 따르면, 살인 등 혐의로 구속영장이 신청된 60대 A씨는 지난 8월 28일 이번 사건의 피해자인 60대 여성 B씨와 관련해 법원의 스토킹 잠정조치를 받았습니다.잠정조치는 피해자 B씨가 지난 8월 27일 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 명예훼손 혐의로 A씨를 고소하고 경찰 조사를 받은 이튿날부터 이뤄졌습니다.B씨는 이 외에도 지난 8월 20일 "헤어진 남자친구가 집에 찾아왔다"며 상담을 요청하는 등 최근 경찰에 4건의 신고를 하기도 했습니다.A씨는 같은 시기 "스토킹 경고장을 받아 억울하다. 혈압약을 비롯한 짐을 찾으러 (B씨와 함께 살던 집에) 가야 한다"는 등 3건의 신고를 경찰에 했습니다.그러나 당초 오는 27일까지 유지될 예정이던 해당 잠정조치는 지난 9월 11일 B씨가 고소 취소장을 제출하면서 실효됐습니다.B씨는 당시 "피의자와 원만하게 합의해 처벌 의사가 없고 잠정조치 취하도 희망한다"는 뜻을 밝힌 것으로 파악됐습니다.이에 따라 지난달 3일 A씨와 B씨가 상대방을 신고해 현장에 출동한 경찰은 A씨를 잠정조치 위반으로 현행범으로 체포했다가 잠정조치가 실효된 것을 확인하고 석방하기도 했습니다.앞서 경찰은 B씨에게 스마트워치 지급을 비롯한 안전조치를 권유했으나 B씨가 원하지 않는다는 의사를 밝히면서 이행되지 않았습니다.A씨는 이번 살인 범행과 관련해 "절대로 (B씨를) 죽이지 않았다"며 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "A씨와 관련해 폭력이 수반된 112 신고 이력은 확인되지 않았다"며 "A씨의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식 분석 등을 진행하면서 범행 동기를 면밀히 수사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)