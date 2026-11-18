<앵커>



AI 부정행위 우려가 커진 가운데 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 전국에서 예비소집이 실시됐습니다. 정부는 미제출 휴대전화 적발용 재난문자 발송을 시험 전뿐만 아니라 시험 도중에도 불시에 추가로 진행하기로 했습니다.



정반석 기자가 전해드립니다.



<기자>



수험표를 받아 든 고3 선배들에게 교문까지 늘어선 후배들의 응원이 쏟아집니다.



교실에선 부모님들이 몰래 준비한 응원 편지를 받아 들고 긴장된 마음을 다잡았습니다.



[서재민/서울 중앙고 3학년 : 평소 하던 대로, 수능이라고 별다를 거 없이 생각하고, 긴장하지 않고 루틴 지키면서 원하는 결과 얻어냈으면 좋겠습니다.]



전국 55만여 명이 응시하는 2027학년도 수능 시험을 하루 앞두고 예비소집이 실시됐습니다.



수험생들에게 수험표를 전달하며 유의 사항을 안내하던 중, 시험장에 개인 필기구는 흑색 연필만 가져갈 수 있다는 긴급 공지가 날아들었습니다.



[조민진/서울 은평고 교사 : 흑색 연필 빼고 아무것도 안 된대. 지우개는 수정 테이프도 안 된대, 여기 다 들어와 있는데 어떡하지? 그럼 나중에 써, 대학교 가서. 나의 선물이 무색하게 되었구나.]



그동안 반입이 허용됐던 컴퓨터용 사인펜과 수정 테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 일괄 지급됩니다.



AI 부정행위를 막기 위한 점검도 강화됩니다.



1교시 전 모든 수험생의 안경을 확인하고 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙입니다.



오전 8시 반엔 숨겨둔 휴대전화를 찾기 위해 전국의 모든 휴대전화에 위급재난문자가 전송됩니다.



당초 한 차례만 보낼 계획이었지만, 이재명 대통령의 검토 지시에 따라 불시에 더 보내기로 했습니다.



내일 서울의 아침 기온은 영하 1도까지 떨어질 전망이라 옷차림에도 신경 써야 합니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김경연)