<앵커>



12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 재판부는 추 시장이 내란 집단의 구성원이었다는 특검의 주장이 합리적 의심의 여지가 없을 정도로 증명되지 않았다고 밝혔습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



[한성진 판사/서울중앙지법 형사34부 재판장 : 주문. 피고인은 무죄.]



추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의 1심 재판에서 무죄가 선고됐습니다.



12·3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 혐의로 당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장을 내란특검이 기소한 지 11달 만에 나온 판결입니다.



앞서 특검은 추 시장이 윤석열 전 대통령으로부터 협조 요청을 받고, 의원총회 장소를 3차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해했다며 결심에서 징역 20년을 구형했습니다.



[김수길/내란특검팀 검사 (지난 9월 결심) : 윤석열 전 대통령과 통화하면서 피고인은 비상계엄에 대한 반대나 우려는 물론, 국회 봉쇄를 풀어달라는 기본적인 요청조차 하지 않았습니다.]



하지만 재판부는 당시 윤석열 전 대통령과 추 시장이 통화할 때 비상계엄 해제 요구안 표결을 저지해 달라는 요청이 있었다고 보기 어렵고, 설령 요청이 있었다 하더라도 추 시장이 이를 승낙했다고 보기도 어렵다고 판단했습니다.



[한성진 판사/서울중앙지법 형사34부 재판장 : 피고인이 내란 집단의 구성원인 점이 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 증명됐다고 보기 어렵습니다.]



추 시장은 "공정한 판결을 해준 재판부에 감사"하다는 입장을 밝혔습니다.



[추경호/대구시장 : 지금 정권에서는 정치 탄압을 즉각 중단하고 민생을 챙기는 데 최우선으로 하시기 바랍니다.]



특검은 1심 결과에 대해 아직 공식 입장을 밝히지 않았지만, 항소할 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김호진)