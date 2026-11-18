<앵커>



APEC 정상회의 참석차 중국을 방문한 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했습니다. 이 대통령은 내년 한중 수교 35주년을 앞두고 한중 관계 전면 복원 기류가 자리 잡았다며 경제 협력과 한반도 평화를 위해 공통의 노력을 해 나가자고 말했습니다.



첫 소식, 강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 악수하며 인사를 나눕니다.



아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 열린 한중 정상회담으로, 지난해 11월 경주, 지난 1월 베이징에 이어 세 번째이자 10달 만의 회담입니다.



내년 한중 수교 35주년을 앞두고 두 정상은 한목소리로 양국 우호와 협력을 강조했습니다.



이 대통령은 올해 상반기 한중 교역액이 전년 대비 50% 가까이 늘었고 인적 교류가 7년 만에 1천만 명을 돌파하는 등 한중 관계 전면 복원의 흐름이 자리 잡고 있다고 평가했습니다.



[이재명 대통령 : 이러한 흐름을 이어가며 한중 관계가 전면 복원을 넘어서 더욱 성숙한 전략적 협력 동반자 관계로 발전하기를 희망합니다.]



시 주석은 국제 정세가 급변하고 있지만 한중 양국은 모두 다자주의, 자유무역의 수혜자라며 경제 협력에 방점을 찍었습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 중국은 한국 측과 소통과 조율을 강화해서 안정적이고 원활한 글로벌 산업망과 공급망을 수호하고, 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계를 구축해 나가고자 합니다.]



회담 결과 양국 정부는 한중 자유무역협정 서비스, 투자 분야 후속 협상의 실질 타결을 선언했고, 한반도 문제 해결을 위한 양국의 협력과 중국의 건설적 역할 노력에 공감대를 모았다고 밝혔습니다.



이 대통령은 APEC CEO 서밋 연설 일정을 마친 뒤 뒤 저녁에는 시진핑 주석 내외가 주최하는 환영 만찬에 참석합니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 장현기)