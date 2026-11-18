▲ K리그
후배 선수를 폭행한 전 프로축구 K리그2 전남 드래곤즈 선수가 출장정지 10경기 징계를 받았습니다.
한국프로축구연맹은 어제(17일) 속행된 제8차 상벌위원회에서 전남 소속이던 A 선수에게 출장정지 10경기와 제재금 1천만 원의 징계를 내렸다고 오늘 밝혔습니다.
상벌위는 선수 간 폭행이 선수 개인의 안전과 기본권을 침해하는 행위이자, K리그 전체 선수단의 신뢰와 상호 존중 문화를 심각하게 훼손하는 중대한 위반 행위라고 판단했습니다.
프로연맹은 "상벌위는 양 당사자의 진술과 그 신빙성, 관련 제출 자료를 종합적으로 심리한 뒤 객관적으로 확인되는 사실의 범위를 기준으로 징계 수위를 정했다"면서 "이 사건으로 프로축구 선수단 관리 전반에 대한 팬과 사회의 불신이 초래되고 K리그의 명예와 위신이 실추된 점을 무겁게 봤다"고 설명했습니다.
또 "해당 선수가 잘못을 일부 시인하고 피해 선수 및 부모에게 사과한 점은 참작했지만, 유사 사례의 재발을 방지하고 선수 보호에 대한 리그의 엄정한 기준을 분명히 하기 위해 이같이 징계했다"고 밝혔습니다.
K리그 상벌 규정은 폭행 또는 폭행 치상 행위를 한 경우 제재금 부과나 출장정지 등의 징계를 할 수 있도록 규정합니다.
프로연맹은 당초 지난 5일 열린 상벌위에서 이 건을 심의했지만, 양 선수 측에 추가 자료 제출 기회를 주고 당사자에게 충분한 진술 기회를 보장하기 위해 심의를 속행하기로 했습니다.
앞서 전남은 지난달 22일 구단 소셜 미디어를 통해 "최근 선수단 내에서 일부 선수의 음주와 선수 간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다"며 팬들에게 사과했습니다.
피해 선수의 신고로 사실관계를 확인한 구단은 지난달 19일 A 선수와 계약을 해지했습니다.
A 선수는 후배 선수를 여러 차례 괴롭히고 음주 후 폭력을 행사한 것으로 알려졌습니다.
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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