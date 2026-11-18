▲ 일본 도쿄도 미나토구의 사무실 밀집 지구를 걷는 직장인들

인력난 심화로 인재 유출 우려가 커지면서 일본 중소기업들이 직원들의 임금을 높은 수준으로 올리고 있다고 아사히신문이 오늘(18일) 보도했습니다.일본상공회의소는 전날 올해 중소기업의 임금인상률이 4.52%를 기록했다고 밝혔습니다.평균 인상 금액은 월 급여 기준 1만2천971엔(약 10만9천 원)이었고, 조사 대상 기업의 83.1%가 임금을 인상했습니다.조사는 10~11월 2천100개 회사를 대상으로 실시됐는데, 종업원 20인 이하의 소규모 기업이 절반이었습니다.아사히는 임금인상률이 작년 조사 때보다 0.21%포인트 낮아진 것이지만, 인재 확보 등을 이유로 높은 수준의 임금인상이 이어지고 있는 것이라고 설명했습니다.임금 인상을 한 기업의 60%는 '방위(防衛)적 임금인상'이라고 밝혔습니다.'방위적 임금인상'은 실적이 좋지 않은데도 인재 유출, 고용난 등을 막기 위해 어쩔 수 없이 임금을 인상하는 것을 의미합니다.반면 '공세적 임금인상'은 호실적으로 인한 임금 인상을 뜻합니다.방위적 임금인상의 이유로는 인재 확보·채용, 최저임금 인상에 따른 대응, 물가 상승에 대한 대응이라는 답이 많았습니다.저출산이 장기화하고 있는 일본은 구인난이 심각해지면서 임금 인상이 이어지고 있습니다.일본경제단체연합회(게이단렌)의 지난 8월 발표에 따르면 대기업의 임금인상률은 5.37%(평균 월 1만9천752엔 인상)이었습니다.이런 상황은 단기 취업 시장에서도 마찬가지여서 인재 서비스 회사인 딥(DIP)의 조사 결과 지난달 아르바이트 전국 평균 시급은 작년 동기보다 2.5% 올라 역대 최고치를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)