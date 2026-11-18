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▲ 인천교사노조 만평

대학수학능력시험을 하루 앞두고 첨단 기기를 이용한 부정행위에 대한 우려가 커지는 가운데 인천교사노조가 18일 수능 관리 실태를 풍자한 만평을 공개해 눈길을 끌고 있습니다.이 만평은 거대한 콜로세움을 배경으로, 최첨단 초소형 카메라를 무수히 장착한 인공지능(AI) 괴물에 맞서 맨몸으로 싸워야 하는 수능 감독 교사의 모습을 그렸습니다.만평에서 총리는 "스티커를 허하노라, 더 헌신하라"고 외치고, 교육부 장관은 "나는 못 잡지만…믿음이 중요하다"고 감독 교사를 압박합니다.관중석에서는 "교사들이여, 맨몸의 글래디에이터가 되어라! 시력이 너희의 무기다!"라고 부추깁니다.인천교사노조는 교육 당국의 책임을 일선 교사에게 떠넘기는 구조적 문제가 심각하다며 수능 감독 교사에게 실질적인 보호장치 없이 모든 책임을 요구하는 현실을 풍자했다고 설명했습니다.인천교사노조는 "교육 당국은 첨단 부정행위에 대응할 수 있는 실효성 있는 장비와 기술적 지원을 마련하고, 부정행위 적발 및 대응 과정에서 감독 교사가 부당한 민원이나 법적 책임을 홀로 감당하지 않도록 명확한 업무 기준과 보호 체계를 구축하라"고 촉구했습니다.(사진=인천교사노조 제공, 연합뉴스)